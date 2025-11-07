Advertisement
MP Board: 10वीं-12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले राहत, रिविजन होगा आसान

MP Board Exam: मध्य प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं-12वीं के छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू की है, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:40 PM IST
एमपी बोर्ड परीक्षा के छात्रों को बड़ी राहत
MP Board Exam Notes: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं-12वीं के छात्रों को नोट्स की तैयारी पहले से ही कर ली है. बताया जा रहा है कि इस बार एमपी स्कूल शिक्षा विभाग नई पहल शुरू कर रहा है, जहां स्टूडेंट्स को पहली बार विषयवार शार्ट नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसे 'वन लाइनर एंड माइंड मैपिंग' के नाम दिया गया है. यह नोट्स स्कूल के प्राचार्यों को भी मिलेगा, साथ ही बुकलेट के रूप में भी सभी को दिया जाएग, ताकि छात्रों को परीक्षा से पहले ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी का मौका मिल सके. 

नोट्स से होगी आसानी 

बताया जा रहा है कि बुकलेट में प्रत्येक विषय के अध्यायों से 30 से 35 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होंगे, इन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी स्कूल प्राचार्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, वहीं प्रिंटेड बुकलेट के रूप में भी इन्हें विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा, स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में काफी सुविधा मिलेगी और रिवीजन भी आसान होगा. इस बार 10वीं के अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के लिए चैप्टरवाइज वीडियो लेक्चर भी तैयार कर स्कूलों को भेजे जा रहे हैं, शिक्षकों का कहना है कि इन वीडियोज से विद्यार्थियों को कठिन टॉपिक समझाने में मदद मिल रही है और उनकी तैयारी मजबूत हो रही है.

ये भी पढ़ेंः पहाड़ों में बर्फबारी ने MP में बढ़ाई ठंड, 11 डिग्री पहुंचा तापमान, इंदौर-भोपाल ठंडे

ऐसा रहा था पिछला बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 

पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं का परिणाम 76.42 प्रतिशत और 12वीं का 74.48 प्रतिशत रहा था. इस बार विभाग का लक्ष्य इससे बेहतर परिणाम लाना है. खास बात यह है कि इस वर्ष से बेस्ट ऑफ फाइव योजना खत्म हो रही है, जिसके तहत पांच विषयों में पास छात्र एक विषय में फेल होने पर भी उत्तीर्ण माने जाते थे. इसी वजह से विभाग विद्यार्थियों की मदद के लिए ऐसे बूस्टर उपायों पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि छात्र सभी 6 विषयों में आसानी से नंबर ले सके. 

विभाग का कहना है कि शॉर्ट नोट्स का उद्देश्य छात्रों को पूरा पाठ पढ़ने के बाद आसानी से रिवीजन करवाना है, क्योंकि इससे छात्रों को परीक्षा में आसानी होगी और उन्हें पूरी जानकारी भी आसानी से मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः MP से गुजरेंगी यह स्पेशल ट्रेनें, महाराष्ट्र-बिहार जाना होगा आसान, जानिए रूट और टाइम

