/MP बोर्ड का बड़ा फैसला, माता-पिता को खो चुके छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा फीस, जानें कैसे करें आवेदन

छात्रों को करना होगा ये काम

बोर्ड ने साफ किया है कि फीस माफी का फायदा उठाने के लिए, छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरते समय जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके लिए माता और पिता, दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. अगर कोई छात्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त संस्थान में रह रहा है, तो ऐसे संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा. MP बोर्ड के इस फैसले को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों और उन छात्रों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है. इससे ऐसे छात्रों को आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई या परीक्षा छोड़ने से बचाने में मदद मिलेगी. इस सुविधा का लाभ 2026-27 एकेडमिक सेशन की परीक्षाओं से मिलना शुरू हो जाएगा.