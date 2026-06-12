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छात्रों का इंतजार खत्म! आज जारी होगा MP बोर्ड 12वीं द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

MP Board 12th Second Exam Result: प्रदेश के हजारों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज कक्षा 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करेगा. छात्र-छात्राएं मंडल की आधिकारिक वेबसाइटपर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

Written ByPooja
Published: Jun 12, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:36 AM IST
छात्रों का इंतजार खत्म! आज जारी होगा MP बोर्ड 12वीं द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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