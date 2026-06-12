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MP Board 12th Second Exam Result: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.
परिणाम जारी होने के साथ ही प्रदेश के हजारों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा. छात्र अपने रोल नंबक के माध्यमस से ऑनलाइन परीक्षा परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.यह दूसरी परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे. इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने परिणाम बेहतर बनाने का एक और मौका देना था.
147,000 छात्र मुख्य परीक्षा में असफल हुए थे
इस साल MP बोर्ड की 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में कुल 6,89,746 छात्र शामिल हुए. मुख्य परीक्षा के नतीजे 15 अप्रैल को घोषित किए गए. रेगुलर छात्रों का पास प्रतिशत 76.01 प्रतिशत रहा. कुल 4,66,406 छात्र सफल घोषित किए गए. लगभग 147,000 छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे. इसके अलावा, जो छात्र अपने अंक सुधारना चाहते थे, उन्हें एक मौका दिया गया. बोर्ड ने खास तौर पर इन छात्रों के लिए दूसरी परीक्षा आयोजित की थी.
सप्लीमेंट्री की जगह 'दूसरी परीक्षा'का सिस्टम लागू किया गया
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत इस साल सप्लीमेंट्री परीक्षा की जगह 'दूसरी परीक्षा' का सिस्टम लागू किया गया है. क्लास 12 की दूसरी परीक्षा राज्य भर के सेंटर्स पर 7 मई से 25 मई तक आयोजित की गई. इस परीक्षा में वे स्टूडेंट्स शामिल हुए जो पहली परीक्षा में फेल हो गए थे, साथ ही वे भी जिन्होंने अपने मार्क्स बेहतर करने के लिए परीक्षा दी.
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