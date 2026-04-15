MP Board 12th Topper List: खुशी राय और चांदनी 12वीं में टॉपर, 500 में से 494 नंबर

MP Board 12th Topper List: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12वीं में खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने टॉप लिया. 500 में से 494 नंबर मिले हैं.
Trending Photos
MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार भी 12वीं बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. जहां 12वीं में इस बार भोपाल की खुशी राय को पहला स्थान मिला है. जबकि चांदनी विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर रही हैं. दोनों छात्राओं ने 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं. मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इस बार टॉप लेवल का रहा है. जिलों में झाबुआ पहले स्थान पर रहा है. जबकि अनूपपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है.
12वीं टॉपर की लिस्ट
12वीं बोर्ड का प्रतिशत
एमपी बोर्ड रिजल्ट में छात्राएं इस बार 79.41 प्रतिशत रही हैं. जबकि छात्र इस बार 72.39 प्रतिशत रहे हैं. वहीं एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में नियमित छात्रों का पास प्रतिशत 76.01 रहा है. झाबुआ जिला 12वीं बोर्ड रिजल्ट में पहले स्थान पर रहा है. जबकि अनूपपुर जिला 12वीं बोर्ड रिजल्ट में दूसरे स्थान पर रहा है. इस बार रिजल्ट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में अच्छा रहा है.
ये भी पढ़ेंः MP Board Results 2026-MP बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, बेटियों ने मारी बाजी, भोपाल की खुशी राय 12वीं टॉपर
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!