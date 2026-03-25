MP Board Result Out: 5वीं में सरकारी स्कूल आगे, 8वीं में प्राइवेट का दबदबा, बेटियों ने गाड़े झंडे

MP Board Results 2026: मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी किया. दोपहर लगभग 1:00 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में स्थित स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय से सिंगल क्लिक से घोषित किया. 5वीं में सरकारी स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि 8वीं में निजी स्कूल आगे रहे. चौंकाने वाली बात यह रही कि भोपाल दोनों ही कक्षाओं में टॉप 10 जिलों से बाहर रहा.

कक्षा 5 के नतीजों में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 95.40 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा पास कर ली, जबकि निजी स्कूलों के 94.79 प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली. इस साल कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा में कुल 1,276,404 छात्र शामिल हुए जिनमें से 1,214,344 सफल रहे. कुल पास प्रतिशत 95.14 दर्ज किया गया.

कक्षा 8वीं के रिजल्ट में प्राइवेट स्कूल आगे

कक्षा 8 के नतीजों में प्राइवेट स्कूलों ने 95.20 प्रतिशत की सफलता दर के साथ बढ़त बनाई, जबकि सरकारी स्कूलों की सफलता दर 93.03 प्रतिशत रही. कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में कुल 1,092,580 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 1,025,157 छात्र पास हुए. कुल मिलाकर 93.83 प्रतिशत छात्रों ने कक्षा 8 की परीक्षा पास की.

टॉप 10 से बाहर रहा भोपाल

कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं में नरसिंहपुर, झाबुआ, डिंडोरी और अलीराजपुर जैसे पिछड़े या कम सुविधा वाले जिलों के नतीजे भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के नतीजों से बेहतर रहे. राजधानी भोपाल का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा. भोपाल जिला कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों में ही टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रहा. इसके अलावा संभागवार नतीजों में भी भोपाल बीच के पायदान पर रहा. कक्षा 8 में इंदौर और नर्मदापुरम संभाग सबसे ऊपर रहे, जबकि भोपाल पांचवें स्थान पर रहा. वहीं जिला रैंकिंग में नरसिंहपुर 99 प्रतिशत से ज्यादा पास प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा.

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लड़कियों का रहा बेहतर प्रदर्शन

इस बार ग्रामीण इलाकों के छात्रों ने शहरी इलाकों के छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया. कक्षा 5 में ग्रामीण इलाकों में पास प्रतिशत 95.94% रहा, जबकि शहरी इलाकों में यह 93.03% था. इसी तरह कक्षा 8 में भी ग्रामीण छात्र 94.11% पास प्रतिशत के साथ आगे रहे, जबकि शहरी छात्रों का परिणाम 93.20% रहा. दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा. 5वीं कक्षा में लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 96.19% रहा, जबकि लड़कों के लिए यह 94.15% था. इसी प्रकार 8वीं कक्षा में 94.98% लड़कियां उत्तीर्ण हुईं, जबकि लड़कों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 92.74% रहा.

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