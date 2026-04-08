Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3170900
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब खत्म हुई 'सप्लीमेंट्री', फेल और पास दोनों छात्र दे सकेंगे ‘द्वितीय परीक्षा’

MP Board News-एमपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी करने से पहले छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने पारंपरिक पूरक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया है और इसकी जगह द्वितीय परीक्षा शुरू की जा रही है. इस परीक्षा में पास और फेल दोनों तरह के छात्र शामिल हो सकेंगे. यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब खत्म हुई 'सप्लीमेंट्री', फेल और पास दोनों छात्र दे सकेंगे ‘द्वितीय परीक्षा’

MP Board Second Examination System-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने प्रदेश के लाखों छात्रों के हित में बड़ा बदलाव किया है. एमपी बोर्ड ने दशकों से चली आ रही पारंपरिक पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है. इसकी जगह अब द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें न केवल फेल हुए छात्र, बल्कि वे छात्र भी शामिल हो सकेंगे जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है और अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं. खास बात यह है कि छात्र किसी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों को अपने रिजल्ट को सुधारने का बेहतर अवसर मिलेगा. 

7 मई से शुरू होगी परीक्षा
नई व्यवस्था के अनुसार, जो भी छात्र किसी विषय में फेल हुए हैं, उनके लिए उस विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा. इसके साथ जो छात्र परीक्षा में पास हैं, वे भी अपने अंक सुधारने के लिए इच्छानुसार किसी भी विषय की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. बोर्ड ने द्वितीय परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है. हायर सेकेंडरी (12वीं) की द्वितीय परीक्षा 7 मई से 25 मई तक आयोजित होगी. वहीं हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा 7 मई से 19 मई के बीच होगी. 

बेहतर अंक होंगे मान्य
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी. द्वितीय परीक्षा के बाद जारी की जाने वाली मार्कशीट मुख्य परीक्षी की तरह ही होगी. बोर्ड के अनुसार, छात्र के मुख्य परीक्षा और द्वितीय परीक्षा में से जो भी बेहतर परिणाम होगा, वहीं अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा. नई व्यवस्था से छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि छात्रों को असुविधा न हो. द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के मात्र सात दिनों के भीतर अपना आवेदन पूरा करना होगा. यह आवेदन  प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसे छात्र अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर आसानी से पूरा कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर विजिट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें-CG को 5 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, MBBS सीटें बढ़कर होंगी 1680; यहां खुल रहे संस्थान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP BoardMP Board Big ChangeMP Board News

Trending news

earthquake
भूकंप के झटकों से कांपी MP की धरती, दहशत में लोग; निकले घरों से बाहर
satna news
सतना में भीषण अग्नि-कांड! 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख, भारी नुकसान
mp news hindi
स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MP के कॉलेजों में ही मिलेगी इंजीनियरिंग की लेटेस्ट ब्रांच
jabalpur news
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, फिर..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश
Protest Against Gas Cylinders
गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता...