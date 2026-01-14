Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074151
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को खानी पड़ेगी जेल की हवा, चीटिंग की तो सीधे 3 साल हवालात में; MP बोर्ड का सख्त निर्देश

MP News: अब नक्लची छात्र, सहयोगी या फिर अभिभावकों को बख्शा नहीं जाएगा. मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा की नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्हें 3 साल के लिए जेल भी हो सकती है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

MP 10th 12th Board Exams guidelines: परीक्षा में अब नकल की तो सालों-साल के लिए खानी पड़ेगी जेल की हवा. ये सख्त निर्देश मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ दिया गया है. आगामी बोर्ड परीक्षा में पारदर्शिता और नकल रोकने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है. जो भी विद्यार्थी नकल करते पाया या फिर नकल करने में सहयोग करने वालों को सीधे 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी. 

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है. 10 वीं कक्षा की परीक्षाएं जहां 13 फरवरी 2026 से शुरू होंगी वहीं 12वीं कक्षा की परिक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है. गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले अभिभावक, सहयोगी , या फिर विद्यार्थी को 5000 जुर्माना या  3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाएगी. 

ऐसे में होगी परीक्षा रद्द
अगर किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल होते पाया गया तो पूरा पूरा केंद्र बंद कर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी.  इस दौरान नकल करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही अन्य परिक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी रोक
गाइडलाइन में ये भी आदेश है कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट केंद्र पर अपने साथ नहीं ला सकते हैं. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, या नकल करने के लिए किसी भी तरह के गैजेट के प्रयोग पर रोक है. केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से विद्यार्थियों पर निगरानी की जाएगी. बोर्ड ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ आयोजित करने में उनका सहयोग करें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
'SC-ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी...', कांग्रेस MLA के फिर बिगड़े बोल
digvijaya singh
राहुल का विजन... तो इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, क्यों हट रहे पीछे?
raipur news
महादेव सट्टा ऐप: दुबई से भारत तक एक्शन...ED ने अटैच की ₹21.45 करोड़ की प्रॉपर्टी
balod news
एक्शन मोड में डिप्टी CM, खुद ही सीढ़ी से चढ़ गए पुल का जायजा लेने, फिर लगाई क्लास
raipur news
इंस्टा-फेसबुक पर धड़ाधड़ लाइक और शेयर किया, अकाउंट हो गया खाली, ठगों ने बिछाया जाल
indore news
इंदौर से रीवा जा रही बस में चलते-चलते लगी भयानक आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
mp news
MP में वर्दी के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल, थानों में लगीं सेनेटरी नैपकिन मशीनें
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में खुलेगा गुरुकुल, मिलेगी सनातनी शिक्षा, बनारस से आएंगे विद्वान शिक्षक
chhattisgarh news
कस्टम मिलिंग घोटाला: अनवर ढेबर और पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
mp news
शिवपुरी में सरेराह महिला और दो बच्चों का फिल्मी स्टाइल में अपहरण,वारदात CCTV में कैद