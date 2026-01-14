बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को खानी पड़ेगी जेल की हवा, चीटिंग की तो सीधे 3 साल हवालात में; MP बोर्ड का सख्त निर्देश

MP 10th 12th Board Exams guidelines: परीक्षा में अब नकल की तो सालों-साल के लिए खानी पड़ेगी जेल की हवा. ये सख्त निर्देश मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ दिया गया है. आगामी बोर्ड परीक्षा में पारदर्शिता और नकल रोकने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है. जो भी विद्यार्थी नकल करते पाया या फिर नकल करने में सहयोग करने वालों को सीधे 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी.

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है. 10 वीं कक्षा की परीक्षाएं जहां 13 फरवरी 2026 से शुरू होंगी वहीं 12वीं कक्षा की परिक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है. गाइडलाइन का उल्लघंन करने वाले अभिभावक, सहयोगी , या फिर विद्यार्थी को 5000 जुर्माना या 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाएगी.

ऐसे में होगी परीक्षा रद्द

अगर किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल होते पाया गया तो पूरा पूरा केंद्र बंद कर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी. इस दौरान नकल करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही अन्य परिक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी रोक

गाइडलाइन में ये भी आदेश है कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट केंद्र पर अपने साथ नहीं ला सकते हैं. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, या नकल करने के लिए किसी भी तरह के गैजेट के प्रयोग पर रोक है. केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से विद्यार्थियों पर निगरानी की जाएगी. बोर्ड ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ आयोजित करने में उनका सहयोग करें.

