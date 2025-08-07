MP Top News Today 07 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
MP Top News Today 07 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 07 August 2025: मध्यप्रदेश में गुरुवार (07 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:25 AM IST
MP Top News Today 07 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP News Today 07 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 07 अगस्त, दिन गुरुवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

जबलपुर में टिकट को लेकर बवाल
जबलपुर में एक लड़की पास लेकर ट्रेन की ऐसी कोच में यात्रा कर रही थी. इस दौरान जब टीसी ने टिकट मांगा तो दोनों के बीच बीच बहस होने लगी. धीरे-धीरे यह बहस विकराल रूप ले लिया. फिर दोनों के बीच जमकर कहासुनी होने लगी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मध्य प्रदेश में नहीं होगी बारिश
मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश पर एक बार फिर रोक लग गई है. अगले चार दिनों तक कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज कहीं कहीं हल्की-फुल्की बौछारें हो सकती हैं. मध्य प्रदेश का मौसम अगले चार दिनों तक कैसा रहेगी और अब कब शुरू होगा भारी बारिश का दौर, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

सोने-चांदी का भाव
रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है. ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें कि इन दिनों सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में आज क्या भाव बिक रहा सोना-चांदी, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी
आज का दिन मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए बेहद खास रहने वाला है. आज सीएम मोहन यादव लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देंगे. साथ ही अगस्त माह में मिलने वाली किस्त भी जारी करेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

दमोह में बांग्लादेशियों की तलाशी
दमोह के मस्जिदों में पुलिस ने देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया. दुकान होटल समेत कई मस्जिदों की तलाशी ली गई. मस्जिदों में हो रही तलाशी पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि बिना परमिशन लिए ऐसा करना उचित नहीं है. अब ऐसा करेंगे तो सड़कों पर उतर जाएंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

 

;