MP Top News Today 09 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP News Today 09 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 09 अगस्त, दिन शनिवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मध्य प्रदेश का मौसम आज कैसा रहेगा?

मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है. इंदौर-उज्जैन समेत कई जिलों मौसम साफ है और धूप खिली हुई है. वहीं, आज कटनी, सिवनी, बालाघाट समेत 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के मुताबिक, 5 दिन बाद एक बार फिर मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा और पूरे प्रदेश में भारी बारिश होगी. मध्य प्रदेश मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें.

सोने-चांदी के भाव

आज रक्षाबंधन के खास मौके पर सोने-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल देखने को मिल रहा है. भोपाल-इंदौर और रायपुर के सराफा बाजार में आज क्या भाव बिकेगा सोना-चांदी? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

महाकाल को बांधी गई पहली राखी

उज्जैन स्थित बाबा महाकाल को आज पहली राखी बांधी गई. इस दौरान उन्हें सवा लाख लड्डूओं का भोग लगाया गया. रक्षाबंधन के खास मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

बहन ने भाई को दी किडनी

आगर मालवा जिले में एक बहन अपनी भाई के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लाई. भाई की किडनी डैमेज हो जाने के बाद बहन ने अपनी किडनी भाई को दे दी. जिसके बाद उसका भाई जीवित हुआ. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.