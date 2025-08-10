MP Top News Today 10 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
MP Top News Today 10 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 10 August 2025: मध्यप्रदेश में रविवार (10 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:26 AM IST
MP Top News Today 10 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP News Today 10 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 10 अगस्त, दिन रविवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

आज कैसा रहेगा मध्य प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग ने आज नर्मादापुरम-हरदा समेत कई जिलों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, बाकी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 13 अगस्त से प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी होगा. अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा एमपी का मौसम, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

सागर के स्कूल में सांप
सागर जिले के एक कन्या स्कूल में हर रोज कोबरा करैत जैसे जहरीले सांप और नान-नागिन के जोड़े निकल रहे हैं. सापों के निकलने से छात्राएँ और शिक्षक दहशत में हैं. करीब 11 सौ छात्राओं वाले इस स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात चल रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

जबलपुर में कुत्ते का रेस्क्यू
जबलपुर में नगर निगम के जोन कार्यालय में एक कुत्ता बंद हो गया था. रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते जब ऑफिस नहीं खुला तो वह जोर जोर से रोने लगा. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी बुलाकर कुत्ते का रेस्कूय किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करेंगे. 

चाइनीज डोर से 6 लोग घाय
जहां आसमान में उड़ती पतंगों की चाइना डोर से 6 लोग घायल हो गए. जिसमें 2 लोगों के गले में गहरी चोट आई और उनकी श्वास नली कट गई. हालांकि, डॉक्टरों की टीम ने समय रहते ऑपरेशन कर बचा लिया. .पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करेंगे. 

सोना सस्ता चांदी महंगा
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिला है. वहीं, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. आज भोपाल-इंदौर और रायपुर में क्या भाव बिकेगा सोना, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

;