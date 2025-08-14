MP Top News Today 14 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 14 August 2025: मध्यप्रदेश में गुरुवार (14 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
Trending Photos
MP News Today 14 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 14 अगस्त, दिन गुरुवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
MP में आज से डायल 100 की जगह 112 पर करना होगा कॉल
मध्य प्रदेश में आज से डायल 100 को हटाकर डायल 112 सुविधा शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर 12.20 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल से इसका शुभारंभ करेंगे. इस सुविधा के शुरू हो जाने से आप हर एक आपातलालीन कॉल के लिए एक ही नंबर डायल कर सकेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
मध्य प्रदेश आज का मौसम
मध्य प्रदेश में आज से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान उज्जैन-इंदौर के उन हिस्सों में भी बारिश होगी, जो सूखे की चपेट में हैं. मौसम से जुड़ी पूरी डिटेल के लिए क्लिक करें.
10वीं 12वीं के परीक्षा का टाइम टेबल जारी
मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है. 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है. किस विषय की परीक्षा कब होगी और कब होगा हाईस्कूल इंटर का पैक्टिकल. पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें...
सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. आज भोपाल-इंदौर और रायपुर में क्या भाव बिकेगा सोना, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.