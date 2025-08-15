MP Top News Today 15 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 15 August 2025: मध्यप्रदेश में शुक्रवार (15 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
MP News Today 15 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 15 अगस्त, दिन शुक्रवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर-उज्जैन खंडवा समेत 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, भोपाल-ग्वालियर समेत बाकी जिलों में भी हल्की से मध्य बारिश का अलर्ट जारी है. मध्य प्रदेश का मौसम आज कैसा रहेगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
एक साथ दिखे गौतम गंभीर और सोनल चौहान
आज महाकाल की भस्म आरती में क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेत्री एक साथ दिखें. दोनों ने बाबा महाकाल का विधि विधान से दर्शन पूजन किया. आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बाबा महाकाल का तिरंगे के रंगों से भव्य श्रृंगार किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
इंदौर में जन्मी दो पैर और चार हाथ वाली बच्ची
मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विचित्र बच्ची ने जन्म लिया है. बच्ची के दो पैर दो सिर, दो दिल और चार हाथ हैं. बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है. डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज भोपाल-इंदौर और रायपुर में क्या भाव बिकेगा सोना, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.