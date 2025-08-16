MP Top News Today 16 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
MP Breaking News Today 16 August 2025: मध्यप्रदेश में शनिवार (16 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:10 AM IST
MP News Today 16 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 16 अगस्त, दिन शनिवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मध्य प्रदेश में भारी बारिश
मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के बैतूल, बुहरानपुर, खंडवा समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, बाकी जिलों में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश का अलर्ट जारी है. मध्य प्रदेश का मौसम आज कैसा रहेगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने कीमत में गिरावट देखने को मिल रहा है. वहीं, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

एमपी में बनेंगे बिजली थाने
मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह बिजली थाने बनाए जाएंगे. इन थानों का मुख्य उद्धेश्य बिजली चोरी रोकना और बिजली की बकाया राशि का भुगतान करना है. क्योंकि, आए दिन लोग बिजलीकर्मियों के साथ मारपीट जैसी घटनाओँ को अंजाम देते हैं और बिजली चोरी से जलाते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के कार्यक्रम (CM Mohan Yadav News)
सुबह 9:40 पर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल आगमन.. स्व. कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण.. सुबह 9.55 पर शौर्य स्मारक के समीप स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि.. सुबह 10:30 बजे भोपाल से ग्राम महलपुर पाटन (गैरतगंज, जिला रायसेन) रवाना.. सुबह 10:55 बजे ग्राम महलपुर पाटन में कार्यक्रम.. - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व कार्यक्रम - निर्माण कार्यों का भूमिपूजन/शिलान्यास सुबह 11:55 बजे भोपाल आगमन.. * दोपहर 12:15 बजे केंद्रीय जेल, भोपाल - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे... * दोपहर 2 बजे - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम..(मुख्यमंत्री निवास) दोपहर 3:20 बजे भोपाल से इंदौर रवाना.. दोपहर 3:50 बजे अमझेरा (जिला धार) आगमन.. - श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम शाम 5:15 बजे जानापाव (जिला इंदौर) आगमन..

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव (krishna janmashtami news)
आज देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सीएम हाउस में मनेगी. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मध्यप्रदेश में श्रीकृष्ण से जुड़े तीन स्थानों पर जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर श्रीकृष्ण से जुड़ी लीलाओं की आकर्षक प्रस्तुति होंगी लड्‌डू गोपाल की 2000 प्रतिमाएं वितरित की जाएंगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम भगवान श्रीकृष्ण से जुडे़ 2 अन्य स्थान अमझेरा और जनापाव भी पहुंचेंगे.

सीएम साय के आज के कार्यक्रम (CM Vishhnudev Sai News)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल. सुबह 11:30 बजे साइबर सतर्कता वाहनों के फ्लैगिंग ऑफ कार्यक्रम में होंगे शामिल. मुख्यमंत्री निवास में है कार्यक्रम का आयोजन. 12 बजे अवंति विहार अटल चौक जाएंगे मुख्यमंत्री. अटल चौक पर पुष्पांजली कार्यक्रम में होंगे शामिल. 

