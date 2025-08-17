MP Top News Today 17 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
MP Breaking News Today 17 August 2025: मध्यप्रदेश में रविवार (17 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:32 AM IST
MP News Today 17 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 17 अगस्त, दिन रविवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

कोरबा में शराब पार्टी के दौरान बवाल
कोरबा में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने धारदार हथियार से साथी के गले पर हमला कर हत्या का प्रयास किया. घायल को समय पर इलाज मिलने से जान बच गई. पुलिस ने फरार आरोपी निखलेश पाल उर्फ घोड़ा को तीन दिन बाद जांजगीर से गिरफ्तार किया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त स्टील कटर चाकू भी बरामद किया. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.

रायपुर में नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई 
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जन्माष्टमी पर आदेश के बावजूद चिकन-मटन की दुकान खोलने पर नगर निगम ने कार्रवाई की. दुकान को सील कर दिया गया और दुकानदार पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

छतरपुर में पांच पशुपालकों पर एफआईआर
छतरपुर जिले में खुले में पशु छोड़ने की आदत अब भारी पड़ने लगी है. कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर धमौरा गांव के पांच पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दरअसल, कलेक्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सड़क पर आवारा पशु छोड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पशुपालक अपने जानवरों को खुले में न छोड़ें. इसके बावजूद कई बार समझाइश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

बलरामपुरः पहाड़ी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र
बलरामपुर जिले के पहाड़ी गांव बचवार पारा में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है. कठिन पथरीले रास्ते और नदी-नालों को पार करते हुए मजदूर 8 किलोमीटर पैदल लोहे के एंगल व शेड पहुंचा रहे हैं. पहले यहां केंद्र कच्चे मकान में संचालित होता था, अब स्थायी भवन बनने से ग्रामीण खुश हैं और प्रशासन की पहल की सराहना कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के मौसम हालत
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है. एक साथ तीन मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं. जिसके चलते अधिकांश हिस्सों भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज खंडवा, खरगोन, बुहरानपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज और कल कैसा रहेगा एमपी का मौसम, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

एमपी के पांच शहरों में चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर के चारों ओर हेलीपैड बनाए जाएंगे तो वहीं, 28 जिलों में नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी. इसको लेकर विमानन विभाग सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता अनुसार जमीनों का चयन कर प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर सरकार को भेंजे. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने कीमत में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रहा है. वहीं, चांदी की कीमत पिछले तीन दिनों से उसी भाव पर टिकी हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

कांग्रेस नेता के स्वागत में योगी-मोदी के नारे
कल धार में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश में होश खो दिया. इस दौरान उन्होंने योगी-मोदी जिंदाबा के नारे लगाए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

