MP Top News Today 21 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP News Today 21 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 21 अगस्त, दिन गुरुवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

मध्य प्रदेश के मौसम का हालत

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है. एक बार फिर एक साथ तीन मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं. जिसके चलते आज नीमच-मंदसौर समेत 12 जिलों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बाकी के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. आज-कल और परसों कैसा रहेगा एमपी का मौसम, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

सोने-चांदी का भाव

अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिला है. भोपाल-इंदौर और रायपुर के सराफा बाजार में आज क्या भाव चल रहा सोना-चांदी पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

हरदा में खुली विकास की पोल

मध्य प्रदेश के हरदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने विकास के सारे दावों की पोल खोल दी है. यहां गांवों में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण लोग झोले में गर्भवती को बैठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

दमोह में आसमानी आफत

दमोह में भारी बारिश का कहर जारी है. देर रात हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली का भी कहर देखने को मिला. आकाशीय बिजली बकरियों की झुंड के ऊपर गिर गया. जिसके चपेट में आए से 21 बकरियों की मौद हो गई.

पत्नी ने पति पर बनाया मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव

इंदौर में एक पत्नी अपने पति और ससुराल वालों को मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रही है. वहीं नहीं अपनाने पर धमकी भी दे रही है. साथ ही ससुराल वालों से 10 लाख रुपए की डिमांड भी की है. इसको लेकर पीड़ित परिवार ने वकील के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज कराया है.