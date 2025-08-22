MP Top News Today 22 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 22 August 2025: मध्यप्रदेश में शुक्रवार (22 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
Trending Photos
MP News Today 22 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 22 अगस्त, दिन शुक्रवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
मध्य प्रदेश के मौसम हाल
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है. गुरुवार को भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, नीमच, मंदसौर समेत कई जिलों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में आज होगी भारी बारिश और कहां पड़ेंगी बौछारें, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोत्तरी देखने को मिला है. भोपाल-इंदौर और रायपुर के सराफा बाजार में आज क्या भाव चल रहा सोना-चांदी पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
दमोह में गैंगवार जैसे हालात!
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के बीच गैंगवार हो गया. इस दौरान ठेकेदार ने ब्रोकर की बीच सड़क पर पिटाई कर दी. जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और खूब मारपीट हुई. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
अयोध्या जाने के लिए किराए पर ली ट्रेन
सिवनी के भाजपा विधायक आज अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए गए हैं. उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ जाने के लिए गाड़ी या बस नहीं किया बल्कि पूरी एक ट्रेन की किराए पर ले ली. किराए वाली ट्रेन से वो सिवनी से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.