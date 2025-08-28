MP Top News Today 28 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 28 August 2025: मध्यप्रदेश में गुरुवार (28 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
MP News Today 28 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 28 अगस्त, दिन गुरुवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
मध्य प्रदेश के मौसम हालत
मध्य प्रदेश में आज से मानसून का एक स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो रहा है. जिसके चलते बुरहानपुर, खंडवा समेत 10 जिलों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बाकी के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. आज-कल और परसों कैसा रहेगा एमपी का मौसम, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
सोने-चांदी का भाव
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तगड़ा उछाल देखने को मिला है. भोपाल-इंदौर और रायपुर के सराफा बाजार में आज क्या भाव चल रहा सोना-चांदी पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
वैष्णोदेवी हादसे में मंदसौर के भी 7 लोग
वैष्णोदेवी हादसे में मंदसौर के भी 7 लोग शिकार हुए हैं. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, तीन घायल हैं और 2 लापता हैं. दर्शनार्थियों के मौत की सूचना मिलने से मंदसौर में मातम पसर गया. मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर घटना की जानकारी दी और शोक व्यक्त किया.
आरक्षण को लेकर सियासी हलचल
मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक है. इस बैठक से ठीक पहले सीएम मोहन यादव ने कहा कि आओ इसको लेकर सब बैठकर बात करते हैं. हम सब एक साथ मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे.