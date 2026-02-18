Advertisement
9 नए मेडिकल कॉलेज, 3850 डॉक्टरों की भर्ती... बजट में हेल्थ सेक्टर को कुल 23747 करोड़; जानें क्या-क्या होंगे काम

MP Health Budget: मध्य प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी 23747 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है. प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:25 PM IST
मध्य प्रदेश का हेल्थ बजट
मध्य प्रदेश का हेल्थ बजट

MP New Medical Colleges: मध्य प्रदेश का कुल बजट इस बार 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अलग-अलग विभागों के लिए प्रावधान किए हैं. मध्य प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार ने हेल्थ के लिए 23747 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेज शामिल रहेंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में अलग-अलग पदों पर भर्तियां भी की जाएगी. हेल्थ सेक्टर में अलग-अलग योजनाओं का भी ऐलान किया जाएगा. 

'स्वास्थ्य मानव की पूंजी है'

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण के दौरान कहा 'स्वास्थ्य मानव की पूंजी है.' हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक मजबूत करने और हर नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में शामिल है. प्रदेश में 55 जिला चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 हजार 442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 हजार 256 उप स्वास्थ्य केंद्र में कुल 48 हजार विस्तर उपबल्ध है. जबकि मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा जिले में नए जिला चिकित्सालयों का काम जारी है. 

9 मेडिकल कॉलेज 

जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार निजी क्षेत्र में सहभागिता से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का नवाचार कर रही है. धार, बैतूल और पन्ना जिले में नए मेडिकल कॉलेज अनुबंध निष्पादित हो चुका है. इसके अलावा 9 मेडिकल कालेज जिसमें भिंड, मुरैना, खरगौन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी और शाजापुर में काम शुरू हो चुका है. वहीं प्रदेश में 8 नए नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना शुरू हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां 

वहीं स्वास्थ्य विभाग ने होने वाली भर्तियों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सकों के 3 हजार 850 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होगी, जबकि 1 हजार 256 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी हो चुके हैं. इसी बजट पर काम किया जाएगा. 

