MP Budget 2026: रोजगार की बहार, 50 हजार सरकारी नौकरियां, लाड़ली बहनों और किसानों की उम्मीद; जानें इस साल के बजट में क्या होगा खास

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार आज 2026-27 का बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगे. इस बजट के लगभग ₹4.70 लाख करोड़ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बजट से 12 से 15 परसेंट ज़्यादा है. 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए राज्य का बजट ₹4.21 लाख करोड़ था. इससे पहले बजट को कैबिनेट मीटिंग में मंज़ूरी दी जाएगी.

बजट से लोगों को काफी उम्मीदें

इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकार से रोजगार की उम्मीद है, सर्विस सेक्टर में 15.8% की ग्रोथ, 50,000 से ज़्यादा नई सरकारी नौकरियां और 73,000 से ज़्यादा पहले से बनी हुई पोस्ट पर अपॉइंटमेंट. किसानों को सम्मान निधि और लाडली बहन योजना के लिए फंडिंग में बढ़ोतरी की उम्मीद है. इसके अलावा 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पूरे होने की उम्मीद है. ऐसे में मोहन सरकार खास प्रोविजन कर सकती है.

पूंजीगत व्यय में 46 परसेंट की बढ़ोतरी

CM मोहन यादव ने बताया कि हमारी सरकार बनने के बाद से पूंजीगत व्यय में 46 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. 2023-24 में पूंजीगत व्यय ₹56,539 करोड़ था, और 2025-26 में इसके बढ़कर ₹82,513 करोड़ होने का अनुमान है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर सरकार के फोकस को दिखाता है. पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी सीधे तौर पर नई इंडस्ट्री, बेहतर कनेक्टिविटी और रोज़गार के मौकों से जुड़ी है. यह साफ दिखाता है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि ज़मीन पर इन्वेस्ट कर रही है. कर्नाटक का वर्ष 2025-26 का पूंजीगत व्यय ₹71,336 करोड़ था, जबकि मध्यप्रदेश का पूंजीगत व्यय ₹82,513 करोड़ अनुमानित है.

मजबूत GSDP वृद्धि

CM मोहन ने आगे बताया कि सरकार बनने के पहले साल में GSDP 10% से ज़्यादा बढ़ी और दूसरे साल में 11% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है. लगातार दो साल डबल-डिजिट ग्रोथ के साथ, कुल बढ़ोतरी 22.56% है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और खेती-बाड़ी में सुधारों की सफलता को दिखाता है.

किसानों को फायदा

किसानों को बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बचाया जाता है, जिससे उनका भरोसा बढ़ता है और ज़्यादा पैदावार को बढ़ावा मिलता है. ऐप-बेस्ड स्टॉक मॉनिटरिंग, GPS ट्रैकिंग और आधार-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन यह पक्का करता है कि खाद सही किसानों तक समय पर पहुंचे. प्रोडक्शन लगभग 22.5 मिलियन टन तक पहुंच जाता है, जो लगभग 6% की बढ़ोतरी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होती है. ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं.

युवाओं के लिए रोजगार

सीएम मोहन ने कहा कि सेवा क्षेत्र के विस्तार से नए मौके बने हैं और उद्योग एवं रोजगार वर्ष मज़बूत हुआ है. GIS-2025 के तहत लगभग ₹30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिले हैं, जिनमें से ₹8.5 लाख करोड़ लागू हो चुके हैं. लगभग ₹2,900 करोड़ की मदद, 1,723 एक्टिव स्टार्टअप, कंपनी कैपिटलाइज़ेशन में 13.6% की बढ़ोतरी, और CSR खर्च में लगभग ₹600 करोड़. 73,669 नई नौकरियां. सेमीकंडक्टर और ड्रोन प्रोजेक्ट जैसी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मकसद 2047 तक एक डेवलप्ड राज्य बनना है.

