MP Budget 2026: बजट में आपके लिए क्या-क्या? 10 पॉइंट में जानें वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

MP Budget Key Notes: मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश कर दिया है. सरकार की तरफ से बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह राज्य का प्रभावी बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. सरकार ने बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए राशि का प्रावधान किया है. वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की है. वहीं प्रदेश में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाने का ऐलान भी किया गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बजट में कई बड़ी बातें कही हैं.

बजट के 10 बड़े ऐलान

कोई नया टैक्स नहीं

मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में राज्य के लोगों पर किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य में अभी पुराना टैक्स सिस्टम ही लागू रहेगा, राज्य के लोगों पर किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है.

1 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप

बजट में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 12000 रुपए देने का फैसला भी किया है.

लाड़ली बहना योजना का पैसा

बजट में मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लाड़ली बहना योजना के लिए भी सरकार ने बजट का ऐलान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 23 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में योजना के लिए हुआ. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है.

सिंहस्थ के लिए मिला पैसा

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए भी बजट में पैसे का प्रबंध किया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंहस्थ-2028 महाकुंभ के लिए 3060 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा, जिसके तहत सिंहस्थ में आने वाले कामों को पूरा किया जाएगा.

पुलिस विभाग में भर्ती

मध्य प्रदेश में पुलिस विभागों में भर्ती को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य में पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसमें अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए 11000 नए आवास भी बजट में स्वीकृत किए गए हैं.

श्रम विभाग के लिए बड़ा ऐलान

बजट में श्रम विभाग के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जहां इस विभाग को 1 हजार 335 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, वित्त मंत्री ने बताया कि इस राशि का उपयोग श्रमिक कल्याण योजनाओं और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा, जिसका लाभ असंगठित और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा.

पीएम आवास योजना

मध्य प्रदेश के बजट में पीएम आवास योजना के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है. मध्य प्रदेश में 6 हजार 850 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां इस पैसे से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण किया जाएगा. वहीं जी रामजी योजना के लिए 10428 करोड़ का प्रावधान होगा और पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ की राशि दी जाएगी.

सड़कों की होगी मरम्मत

वहीं मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से बजट में बड़ी राशि की व्यवस्था की गई है, सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ का प्रोविजन बजट में रहेगा. इस पैसे से अलग-अलग जिलों की सड़कों को विकसित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना

मध्य प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बताया कि इस योजना के तहत 21,630 करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय ग्रामीण इलाकों का विकास किया जाएगा. इसके अलावा गांवों के विकास के लिए केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू हो चुकी है.

स्वास्थ्य क्षेत्र

मध्य प्रदेश बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है, जहां 23747 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हुई है. इस राशि से अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े क्षेत्रों में काम किए जाएंगे.

