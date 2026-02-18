एमपी बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले, अन्नदाताओं को मिलेंगे 1 लाख सोलर पंप, वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं

Big Announcements For Farmers-मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कई बड़ी सौगातों की घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि जारी रहेगी. किसानों को सहकारी समितियों के जरिए कम ब्याज पर आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

सिंचाई के लिए मिलेंगे सोलर पंप

बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार 3 हजार रुपए खर्च करेगी. इसके तहत राज्य के किसानों को 1 लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रदेश के एक लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे.

जारी रहेगी सम्मान निधि की राशि

बजट में किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कल्याण योजना को मिलाकर हर साल मिलने वाली 12 हजार रुपए की राशि की सहायता जारी रहेगी. इसके साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं किसानों को कर्ज से ब्जाय में राहत देने के लिए सरकार ने ब्याज अनुदान योजना के तहत 720 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है.

फसल बीमा और पशुपालन

वित्त मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए पीएम फसल बीमा योजना में 1,299 करोड़ रुपए की राशि दी गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में डेयरी और पशुपाल के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है. वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक 21.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रजिस्टर किया जा चुका है. साथ ही सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ की राशि प्रस्तावित है.

हर हाथ को काम मिले ये संकल्प

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना हैं. हर नारी को न्याय मोहन यादव सरकार का उद्देश्य है. हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं. ऐसे में युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है.

