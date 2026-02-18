Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

PM मातृ वंदन, वर्किंग वुमन के लिए आवास, शौचालय, लाड़ली बहना और लक्ष्मी योजना... बजट में महिलाओं के लिए 5 बड़े ऐलान

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाडली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ दिए. इसके साथ ही बजट में महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानते हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:25 PM IST
Big Announcements For Women MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ.मोहन यादव सरकार का ₹4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए.  बजट में महिला सशक्तिकरण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई. इसमें सबसे बड़ा ऐलान लाडली बहना योजना के लिए किया गया है. आइए जानते हैं पांच बड़े ऐलानों के बारे में...

लाड़ली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना
सबसे ज़्यादा ₹23,882 करोड़ लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान है, जिससे 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की मदद मिलती है. वहीं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत अब तक  52 लाख से अधिक बेटियों को फ़ायदा हुआ है और लाखों को स्कॉलरशिप मिली है. इस स्कीम के लिए ₹1,801 करोड़ का प्रावधान है.

मातृ वंदना योजना के लिए 386 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹386 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, बिजली, स्मार्ट टीवी, वाटर प्यूरीफायर और पोषण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. राज्य में 2,949 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाने और 31,425 आंगनबाड़ी इमारतों में बिजली व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है. "पोषण 2.0" के तहत माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

 कामकाजी महिलाओं के लिए आवास
कई जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए "सखी निवास" बनाए जा रहे हैं. कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा देने के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ जिलों में सखी निवास बन रहे हैं. अब तक मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के तहत कुल 41,767 स्वसहायता समूहों और 4,165 महिला उद्मयमियों को फायदा हुआ है.

महिलाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ का प्रावधान
इसके अलावा बच्चों की हेल्थ के लिए एक "यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना" शुरू की गई है, जिसके तहत 8वीं क्लास तक के 80 लाख विद्यार्थियों को  दूध के टेट्रा पैक दिए जाएंगे. इसके लिए अगले पांच सालों में ₹6,600 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है. कुल मिलाकर, 2026-27 में महिला कल्याण स्कीमों के लिए कुल ₹1,27,555 करोड़ का प्रस्ताव है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है.

