MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के बजट में इस बार क्या होगा खास? जानें आम आदमी को क्या-क्या मिलने के हैं आसार

Madhya Pradesh Budget 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा. बजट से पहले मोहन यादव सरकार ने राज्य के जागरुक लोगों से मिले बजट सुझावों को कम्पाइल कर रही है और बजट में उसे स्थान देने की तैयारी में जुटी है. इस बीच मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को लेकर बड़ा हिंट दिया है और बताया है कि इस बार के बजट में क्या खास होगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इस बार के बजट में राज्य की जनता को क्या-क्या मिलने के आसार हैं. हाल ही में इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके बजट बनाया जाएगा और जरूरत के मुताबिक जनकल्याणकारी मामलों पर नीति के अनुसार फैसले लिए जाएंगे.

मध्य प्रदेश के बजट में इस बार क्या होगा खास?

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ किया है कि इस बार का बजट अच्छा और जनहितैषी होगा. उन्होंने कहा, 'इस बार का एमपी का बजट बजट अच्छा और जनहितैषी होगा. 18 फरवरी के पेश होने वाले मध्य प्रदेश के बजट के लिए केंद्रीय बजट की तरह ही आम जनता के सुझाव लिए गए हैं. इसके साथ ही बजट के संबंध में विषय विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों से भी चर्चा की गई है.' इसके साथ ही उन्होंने हिंट दिया है कि इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र के अलावा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक साम्यवादी बजट का प्रारूप तैयार किया गया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पिछले महीने दिल्ली में आयोजित प्रादेशिक स्तर के प्री बजट मीटिंग में पिछले साल के 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के बजट से किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश की थी. इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के लिए बड़ी राशि की मांग की थी. उन्होंने अगले बजट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखा गया है और स्वर्णिम भारत की अवधारणा को देखते हुए बजट को जमीनी स्तर से तैयार किया गया है.

बजट में आम आदमी को क्या-क्या मिलने के आसार?

जगदीश देवड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में मदद करने का आश्वासन दिया है और आने वाला बजट सभी वर्ग के लिए एक मौलिक बजट होगा. उन्होंने आगे बताया कि बजट को आने वाले 5 सालों के लिहाज से साम्यवादी बजट बनाया है. बजट को सड़कों के निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा व्यवस्था और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए अलग-अलग राशियों का विभाजन किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है.

सभी क्षेत्रों में विकास करने का खाका तैयार...

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगे बताया कि राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए स्वर्णिम भारत की अवधारणा को लेकर खाका तैयार किया गया है. बजट से पहले आम लोगों के सुझाव और एक्सपर्ट्स के सुझाव के अलावा प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली गई है, ताकि बजट का आवंटन जरूरत के हिसाब से किया जा सके.

बजट सत्र के लिए विधायकों ने ऑनलाइन भेजे ज्यादा सवाल

बता दें कि इस बार मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और 6 मार्च तक चलेगा. इस बार विधानसभा सत्र को लेकर विधायकों ने ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन सवाल लगाए हैं और 2253 ऑनलाइन सवाल दर्ज किए गए हैं. विधानसभा में विधायकों को ऑनलाइन सवाल करने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की सुविधा प्रदान की गई है. इस बार सवाल भेजने का समय समाप्त हो गया है और अब तक कुल 3 हजार 478 सवाल विधायकों ने विभिन्न विषयों पर पूछे है, जिसमें से 2253 ऑनलाइन सवाल पूछे गए है. वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, इंदौर में दूषित पानी, छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मौतों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है.