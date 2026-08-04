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एमपी में मंत्री-विधायकों के कई भत्ते हो सकते हैं खत्म, 74 बजटीय मदें हटने की तैयारी

MP Budget 2027-28: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विधायकों के भत्ते में कटौती करने जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्री-विधायकों के कपड़े धुलाई, हेयरकट, भोजन, त्योहार अग्रिम समेत कई पुराने भत्ते का बजट को पारदर्शी बनाने की तैयारी चल रही है.

Written ByRanjan BhagatEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST
एमपी में मंत्री-विधायकों के कई भत्ते हो सकते हैं खत्म, 74 बजटीय मदें हटने की तैयारी
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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