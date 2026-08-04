एमपी में मंत्री-विधायकों के कई भत्ते हो सकते हैं खत्म, 74 बजटीय मदें हटने की तैयारी

राज्य चुनें
MP MLAs Allowances Reduced: मध्य प्रदेश सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में बड़ा बदलाव वाली है. सरकार ने बजट व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 74 पुरानी बजटीय मदों को खत्म करने की तैयारी कर ली है. इसका सबसे ज्यादा असर मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले कई भत्तों पर दिखेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कपड़ों की धुलाई, बाल कटवाने, धोबी-नाई खर्च जैसे पुराने भत्ते अब समाप्त किए जा सकते हैं. वहीं सरकार का मानना है कि समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को हटाकर सरकारी खर्चों को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाना जरूरी है.
प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए बजट प्रणाली में बड़ा सुधार करने जा रही है. आने वाले बजट से कुल 74 मदों को हटाने की तैयारी चल रही है, जिन्हें अब जरूरत के मुताबिक उपयोगी नहीं माना जा रहा. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इससे बजट की संरचना सरल हो जाएगी. इसके अलावा, सरकारी खर्चों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. सरकार का मकसद यह है कि पुराने और अनुपयोगी प्रावधानों को खत्म कर आज की जरूरतों के हिसाब से वित्तीय व्यवस्था तैयार करना है. माना जा रहा है कि यह प्रदेश की बजटीय व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.
15 मद समाप्त होंगे ?
वहीं सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था में मंत्री और विधायकों से जुड़े 15 तरह के व्यक्तिगत और प्रशासनिक भत्ते खत्म किए जाने की संभावना है. इनमें कपड़ों की धुलाई, बाल कटवाने, धोबी-नाई खर्च, भोजन भत्ता, त्योहार अग्रिम, अनाज अग्रिम और अवकाश यात्रा व प्रतिनिधित्व से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं. लंबे समय से चल रहे इन भत्तों को अब बजट से बाहर करने की तैयारी है. सरकार का कहना है कि बदलते दौर में ऐसे खर्चों का औचित्य कम हो गया है, इसलिए सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
बजट में बड़ा बदलाव
वर्ष 2027-28 के बजट में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. सरकार पुराने नियमों और अप्रासंगिक बजटीय प्रावधानों को हटाकर परिणाम आधारित व्यवस्था लागू करना चाहती है. प्रस्ताव लागू होने पर मंत्री और विधायकों को मिलने वाले कई पारंपरिक भत्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. सरकार का दावा है कि इससे सरकारी खर्चों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बजट प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा. वित्तीय सुधार की दिशा में इसे प्रदेश सरकार का अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.