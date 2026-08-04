एमपी में मंत्री-विधायकों के कई भत्ते हो सकते हैं खत्म, 74 बजटीय मदें हटने की तैयारी

प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए बजट प्रणाली में बड़ा सुधार करने जा रही है. आने वाले बजट से कुल 74 मदों को हटाने की तैयारी चल रही है, जिन्हें अब जरूरत के मुताबिक उपयोगी नहीं माना जा रहा. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इससे बजट की संरचना सरल हो जाएगी. इसके अलावा, सरकारी खर्चों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. सरकार का मकसद यह है कि पुराने और अनुपयोगी प्रावधानों को खत्म कर आज की जरूरतों के हिसाब से वित्तीय व्यवस्था तैयार करना है. माना जा रहा है कि यह प्रदेश की बजटीय व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.