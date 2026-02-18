Advertisement
MP Budget 2026-27: वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, MP पुलिस में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती; 11 हजार नए आवासों का भी ऐलान

MP Budget for recruitment in the police department: विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2026-27 के लिए बजट पेश किया. जिसमें पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहें उम्मीदवारों को बड़ी सौगात दी गई है. पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:42 PM IST
MP recruitment in the police department: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए पुलिस विभाग में भर्तियों पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सरकार की तरफ से चल रही है. ये भर्तियां अलग-अलग पदों के लिए की जाएगी. इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए  11000 नए अवास राज्य में बनाए जाएंगे. ऐसे में ये बजट उन उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की करण है जो पुलिस में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. 

पुलिस विभाग में कई पदों पर भर्तियां
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कानून व्यवस्था एंव लोक शंति के तहत कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिनमें पुलिस विभाग में भर्ती की घोषणा सबका ध्यान खींच रही है.  जगदीश देवड़ा ने बताया कि कुल 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी और ये भर्तियां अलग-अलग पदों पर चरणबद्ध तरीकों से की जाएंगी.उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग की सभी यूनिट्स को मॉडर्न रिसोर्सेज के साथ सुसज्जित कर रही है. इसके लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया गया है.

14 हजार 306 करोड़ का बजट पेश
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था एंव लोक शांति के अंतर्गत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 14 हजार 306 करोड़ का बजट पेश किया है. इसमें पुलिस भर्ती से लेकर, पुलिस कर्मियों के लिए आवास आवंटन, पुलिस विभाग की सभी इकाइयों को मॉर्डनाइज और आधुनिक तकनिकों से युक्त करना है. बजट में पुलिस कर्मी और उनके परिजनों का खास ध्यान रखा गया है. पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए अवास राज्य ने निर्माण किए हैं.

और क्या कुछ बजट में खास
वित्त मंत्री ने बताया कि क्राइम इंवेस्टिगेशन को और सरल व फास्ट बनाने के लिए सरकार ने e-investigation app को डेवलप किया है. इसके तहत करीब 25000 टेबलेट मुहैया किए जाएंगे. राज्य के समस्त जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इतना ही नहीं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है जिसके तहत सजा दिलाने से जुड़ी सभी एजेंसियां आपस में जुड़ सकेंगी. पुलिस, अदालत, जेल, सरकारी वकील और फॉरेंसिक लैब, एक दूसरे से आसानी से डेटा साक्षा कर सकेंगे.

