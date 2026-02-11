Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3105396
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

इस बार 4.70 लाख करोड़ के पास होगा मध्य प्रदेश का बजट, कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन

MP Budget: मध्य प्रदेश का बजट इस बार 18 फरवरी को पेश होने जा रहा है, वहीं इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में बजट का प्रेजेंटेशन दिया गया, जो इस बार करीब 4.70 लाख करोड़ के पास हो सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश का बजट
मध्य प्रदेश का बजट

MP Budget 18 February: मध्य प्रदेश का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी के प्रदेश का बजट पेश करेंगे. मध्य प्रदेश का बजट इस बार 4.70 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है, पिछले साल का बजट 4.21 लाख करोड़ के पास था, यानि इस बार मध्य प्रदेश का बजट और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं बजट पेश होने से पहले वित्त विभाग की तरफ से मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित बजट 2026-27 का प्रेजेंटेशन दिया गया है. 

राजकोषीय घाटा कम करने पर चर्चा

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजकोषीय घाटा कम करने पर चर्चा हुई है, मंत्रियों का कहना है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बजट अच्छा साबित होने की संभावना रहेगी. वहीं वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बजट को लेकर मंत्रियों की राय ली है, जबकि सीएम मोहन यादव ने भी बजट को लेकर सभी मंत्रियों से चर्चा की है, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ने आनंद विभाग के बजट को और बढ़ाने की मांग की है, जबकि खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भी खेल बजट को बढ़ाने की चर्च की है. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित सजेशन सीएम मोहन यादव को दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः मोहन कैबिनेट का फैसले: नई पेंशन योजना पर मुहर, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित

नए पेंशन नियमों में सुधार पर भी चर्चा 

वहीं कैबिनेट की बैठक में नए पेंशन नियमों पर चर्चा के वक्त मंत्री विश्वास सारंग ने जनप्रतिनिधियों के पेंशन नियमों में भी सुधार की मांग उठाई है, जिसमें कुछ और मंत्रियों ने भी सहमति जताई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा के बाद सभी मामलों में विचार करने के बाद बदलाव का आश्वासन दिया है. बजट को लेकर भी सभी मंत्रियों के दिए गए टिप्स लिखे गए हैं, जिन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा. 

बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को बजट पेश होने से पहले विधानसभा में भी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट के और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. एक्सपर्ट ने बजट को लेकर अपने-अपने टिप्स दिए हैं, जबकि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश के बजट में आम लोगों से भी टिप्स लिए गए थे, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः जैसे ही लगे राजा साहब जिंदाबाद के नारे, दिग्विजय सिंह तुरंत बोले-मैं राजा नहीं हूं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp budgetmp budget 18 februarymp news

Trending news

chhattisgarh news
छुट्टियों की प्लानिंग पर फिरा पानी: छग से गुजरने वाली 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मध्यप्रदेश में आज कहां क्या हो रहा है? एक क्लिक में पढ़ें 11 फरवरी की टॉप खबरें
Raisen News
श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 10 बच्चों समेत 27 लोग घायल
rewa news
फेसबुक पर प्यार फिर धोखा, लोक-लाज के डर से खामोश रही नाबालिग, मृत नवजात को दिया जन्म
chhattisgarh news
यूट्यूबर बेटी ने हंसिया से काटा पिता का गला, करता था पत्नी-बेटियों के चरित्र पर शंका
mp news
अदला-बदली! ग्वालियर में दो परिवारों के पति-पत्नी एक-दूसरे के पार्टनर के साथ फरार
Mohan Yadav
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मोहन यादव का लेख- एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता
chhattisgarh news
शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा, आकाश झूला टूटने से 6 लोग गिरे, 3 की हालत गंभीर
mp news
युवक ने धार्मिक स्थल में किया अभद्र काम, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, आरोपी गिरफ्तार
Mohan Yadav
मोहन यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर किया नमन