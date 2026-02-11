इस बार 4.70 लाख करोड़ के पास होगा मध्य प्रदेश का बजट, कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन

MP Budget 18 February: मध्य प्रदेश का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी के प्रदेश का बजट पेश करेंगे. मध्य प्रदेश का बजट इस बार 4.70 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है, पिछले साल का बजट 4.21 लाख करोड़ के पास था, यानि इस बार मध्य प्रदेश का बजट और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं बजट पेश होने से पहले वित्त विभाग की तरफ से मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित बजट 2026-27 का प्रेजेंटेशन दिया गया है.

राजकोषीय घाटा कम करने पर चर्चा

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजकोषीय घाटा कम करने पर चर्चा हुई है, मंत्रियों का कहना है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बजट अच्छा साबित होने की संभावना रहेगी. वहीं वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बजट को लेकर मंत्रियों की राय ली है, जबकि सीएम मोहन यादव ने भी बजट को लेकर सभी मंत्रियों से चर्चा की है, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ने आनंद विभाग के बजट को और बढ़ाने की मांग की है, जबकि खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भी खेल बजट को बढ़ाने की चर्च की है. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित सजेशन सीएम मोहन यादव को दिए हैं.

नए पेंशन नियमों में सुधार पर भी चर्चा

वहीं कैबिनेट की बैठक में नए पेंशन नियमों पर चर्चा के वक्त मंत्री विश्वास सारंग ने जनप्रतिनिधियों के पेंशन नियमों में भी सुधार की मांग उठाई है, जिसमें कुछ और मंत्रियों ने भी सहमति जताई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा के बाद सभी मामलों में विचार करने के बाद बदलाव का आश्वासन दिया है. बजट को लेकर भी सभी मंत्रियों के दिए गए टिप्स लिखे गए हैं, जिन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा.

बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को बजट पेश होने से पहले विधानसभा में भी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट के और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. एक्सपर्ट ने बजट को लेकर अपने-अपने टिप्स दिए हैं, जबकि हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश के बजट में आम लोगों से भी टिप्स लिए गए थे, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है.

