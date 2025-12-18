MP में बस सेवा का सफर होगा आसान, रेस्टोरेंट, सुपर मार्केट की सुविधा मिलेगी, प्लान तैयार

MP News: मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा में यात्रियों को कई सुविधाएं देने की तैयारियां चल रही हैं. जहां हर 60 से 100 किलोमीटर के बीच में यात्रियों को एक साथ सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम, क्लीन वॉटर, टायलेट, चार्जिंग स्टेशन के साथ-साथ पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुविधा जनक यात्रा मिल सके. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से इसका पीपीपी मॉडल भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें तेजी से काम किया जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में यह सुविधाएं लागू की जाएगी.

सरकार उठाएगी सभी खर्चा

बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से यात्रियों को रास्ते में यह सुविधाएं देने के लिए सरकार 2 से लेकर 10 एकड़ तक की जमीन देगी. जिसमें सभी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. बल्कि बची हुई जमीन पर सरकार आवासीय अथवा गैर आवासीय निर्माण भी करेगी, ताकि सरकार को भी इसका खर्चा मिल सके. इसके लिए सड़क किनारे की जमीन ही ली जाएगी, जिसे वे साइड नाम दिया जाएगा और वह अपनी सुविधा के हिसाब से इस पर काम कर सके. माना जा रहा है कि परिवहन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. जिस पर काम होगा.

इंदौर से शुरुआत

बताया जा रहा है कि 2026 के जून महीने से इंदौर में इस सुविधा की सबसे पहले शुरुआत होगी, जहां इंदौर डिवीजन में चलने वाली सभी बसों के बीच रास्ते में यह स्पेस बनाया जाएगा. इंदौर के बाद उज्जैन संभाग में भी परिवहन विभाग की तरफ से इन बसों की यह सुविधा शुरू होगी, ऐसे में सरकार यहां भी वे साइड की सुविधा शुरू करेगी, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से यह बसें सभी जगह चलाने पर विचार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि पंचायत मुख्यालय और बस के लिए बनने वाले स्टॉप पर भी इस बार बदलाव किया जाएगा, जहां यात्रियों को बैठने के लिए उचित सीटें और साइनेज बोर्ड लगे होंगे. हर बस स्टॉप पर एक दुकान भी खोलने के लि दी जाएगी. ताकि यात्रियों को यहां किसी तरह की असुविधा न हो. जबकि ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनरों को भी आराम के लिए पर्याप्त सुविधा बनेगी. बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग की तरफ से यह सभी प्लान तैयार हो चुके हैं.

