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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर, चने और मसूर की खरीदी को मंजूरी

MP News-मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दी है. एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप भी मंजूर की गई है.  मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही चने और मसूर की खरीदी करने का फैसला भी लिया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:20 PM IST
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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, उज्जैन एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर, चने और मसूर की खरीदी को मंजूरी

MP Cabinet Decision-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रबंधन को लेकर दूरगामी निर्णय लिए हैं. इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप में भारी बढ़ोतरी और उज्जैन में नए एयरपोर्ट के निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. 

SC छात्रों को अब 10 हजार महीना स्कॉलरशिप
सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को 10 हजार रुपए हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी. पहले यह राशि मात्र 2 हजार रुपए थी. बढ़ती महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे 5 गुना बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे हजारों छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी. 

उज्जैन में एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ मंजूर
आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए 590 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है. यह बजट एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगा. केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य केंद्र द्वारा कराया जाएगा. इससे सिंहस्थ के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी. 

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प्रदेश में खुलेगा फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट
वित्तीय प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्ज इंस्टीट्यूट खोलने को मंजूरी दी है. यह संस्थान बजट आकलन, वित्तीय रिसर्च और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम करेगा. शुरुआत में इसका संचालन प्रशासन अकादमी से किया जाएगा. 

किसानों के लिए बड़े फैसले
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र के लिए भी खजाना खोला है. प्रदेश में चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत और मसूर की 100 प्रतिशत खरीदी को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3 हजार 174 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. साथ ही, मंदसौर जिले में 88.41 करोड़ रुपए की कातन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 120 गांवों के परिवारों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, गेहूं खरीदी अब 10 की जगह 9 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

अंबेडकर जयंती पर होंगे महा-उत्सव
सीएम मोहन यादव ने बताया कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की उपलक्ष्य में प्रदेश में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कार्यक्रमों का सिलसिचा चलेगी. राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम भिंड में आयोजित होगा. जिला मुख्यालयों के साथ-साथ सभी विकास खंडों में भी बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे. 

अन्य विभागों के लिए बजय आवंटित
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 4,672 करोड़ और वन क्षेत्र की योजनाओं के लिए 5,215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि विकास की गति बनी रहे. 

यह भी पढ़ें-MP में गेहूं खरीदी को लेकर नया आदेश, अब 10 अप्रैल को नहीं इस दिन से होगी खरीदी

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