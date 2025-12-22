Advertisement
MP Cabinet Meeting Update: एमपी के विकास के लिए कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, जानिए किन-किन मुद्दों पर लगी मुहर

MP Cabinet Meeting Decisions: मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी, फसल बीमा योजना और अन्य विकास योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए, जिनसे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:05 PM IST
MP Cabinet Meeting Update: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी है. इसके साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं. बता दें कि बड़वाह-धामनोद मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन में बदलने के लिए 2500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, 63 किमी लंबा यह हाईवे दो नेशनल हाईवे को जोड़ेगा और महेश्वर जेसै पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधरेगी.

बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार अब वृंदावन ग्राम अवधारणा के तहत गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी. इसके तहत 193 विधानसभाओं के गांवों को विकसित किया जाएगा. योजना में जनसंख्या कम से कम 2000 और गौवंश कम से कम 500 होना आवश्यक है. यह पहल ग्रामीण पर्यटन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगी. स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी परिवहन में भी बड़े प्रोजेक्टों पर मुहर लगी है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी.

अंडरग्राउंड मेट्रो को मंजूरी
भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के बाद इंदौर के लिए भी बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक मैप भी जारी किया गया, जिसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ के 2534 गांव शामिल किए गए हैं. शहरी परिवहन में यह कदम मेट्रो नेटवर्क को मजबूती देगा और प्रदेश की लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम
स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे. इस मॉडल से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति और जिला विकास सलाहकार समिति जैसे समितियों का गठन भी किया जाएगा.

आधुनिक सड़क निर्माण
वहीं मध्यप्रदेश की सड़कों को आधुनिक बनाने की दिशा में मोहन कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद मार्ग के फोर-लेन उन्नयन को हरी झंडी दी है. यह 63 किलोमीटर लंबा मार्ग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा. मार्ग के बनने के बाद वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे. राज्य सरकार शुरुआती चरण में 900 करोड़ रुपये जारी करेगी और टोल संचालन सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे राजस्व सीधे सरकारी खजाने में आएगा.

एक नजर में कैबिनेट फैसले
1. भोपाल और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत की घोषणा.
2. 23 दिसंबर को धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन करेंगे.
3. बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने का प्रस्ताव मंजूर.
4. एमपीआरडीसी द्वारा 2500 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया जाएगा.
5. आंगनवाड़ी सेवा योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी.
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति.
7. प्रत्येक ग्राम पंचायत में ARG और प्रत्येक तहसील में AWS स्थापित किए जाएंगे.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

