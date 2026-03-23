MP में कर्मचारियों का फिर बढ़ा DA, युवाओं को भी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Decisions: सोमवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट बैठक का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए. सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं बड़ा तोहफा दिया है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई.
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MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं और शासकीय कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई.
सोमवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट बैठक का शुभारंभ हुआ. प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक से राहत भरी खबर सामने आई है. सीएम मोहन के पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को बैबिनेट ने औपचतारिक मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
युवाओं को बड़ा तोहफा
कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि, प्रदेश कैबिनेट ने OBC वर्ग के 12वीं पास युवाओं के लिए नई प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को निशुल्क ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना है.
मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
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