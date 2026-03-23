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MP में कर्मचारियों का फिर बढ़ा DA, युवाओं को भी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Decisions: सोमवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट बैठक का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए. सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं बड़ा तोहफा दिया है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:10 PM IST
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MP में कर्मचारियों का फिर बढ़ा DA, युवाओं को भी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Decisions:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं और शासकीय कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई.

सोमवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट बैठक का शुभारंभ हुआ. प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक से राहत भरी खबर सामने आई है. सीएम मोहन के पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को बैबिनेट ने औपचतारिक मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. 

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युवाओं को बड़ा तोहफा

कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि, प्रदेश कैबिनेट ने OBC वर्ग के 12वीं पास युवाओं के लिए नई प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को निशुल्क ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना है.

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मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

  • मध्यप्रदेश में स्टेट AI मिशन प्रारंभ किया जाएगा.
  • 6940 करोड़ रु की परियोजनाओं,योजनाओं की निरंतरता को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
  • रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी दी.
  • दिव्यांग संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपए मानदेय प्रति माह देने का फैसला लिया गए. पहले 9 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था.
  • पूरक पोषण आहार योजना के तहत अति कम वजन के बच्चों के लिए अब राशि 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति माह की गई है, जिससे कुपोषण में कमी आएगी.
  • ओबीसी युवक-युवतियों के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू करने का फैसला लिया गया. होम गार्ड,अर्ध सैनिक बलों, सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए 4 हजार युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • प्रशिक्षण के दौरान 1 हजार रुपए युवकों और 1200 रुपए युवतियों को दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: UPSC में MP के 61 युवाओं ने रचा इतिहास, CM मोहन ने किया सम्मान, बोले-ये अभ्यर्थी प्रदेश का असली गौरव

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