800 करोड़ का डेटा सेंटर...2500 करोड़ का सोलर पार्क, एमपी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, देखें लिस्ट

इन फैसलों पर लगी मुहर

1. स्वामित्व योजना के तहत सरकार खुद पट्टा बनवाकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी.

2. स्वामित्व योजना के पट्टों के लिए पंचायत स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

3. प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

4. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.

5. उज्जैन के डोंगला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 39 करोड़ रुपये की लागत से वेधशाला बनाई जाएगी.

6. नमो हरि नगर योजना के लिए पर्यावरण संतुलन हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

7. नमो हरि नगर योजना के रखरखाव के लिए राज्य सरकार पांच वर्षों तक राशि उपलब्ध कराएगी.

8. डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

9. नियुक्ति के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों का तीन वर्ष तक तबादला नहीं किया जाएगा.

10. स्वास्थ्य विभाग में रिक्त विशेषज्ञ पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा.

11. ई-स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया. इसके साथ ही 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई.

12. गेहूं, ज्वार और बाजरा की अतिरिक्त खरीदी के निस्तारण के लिए नई नीति बनाई जाएगी.

13. सरोवर बांध परियोजना में 75 प्रतिशत राशि गुजरात सरकार वहन करेगी.

14. इस परियोजना में मध्यप्रदेश पर 217 करोड़ रुपये का व्यय आएगा.

15. टीकमगढ़ में 10 फीट से बड़ा जम्बू द्वीप मिलने की जानकारी दी गई.

16. बुरहानपुर से प्राप्त पांडुलिपियों के संरक्षण और अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा.

17. भोपाल में नया इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा.

18. भोपाल में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, करीब 70 हेक्टेयर क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा.

19. शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपये की लागत से अदाणी सोलर पार्क स्थापित होगा. सोलर पार्क परियोजना से 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे.