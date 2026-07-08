Add Zee Business As A Preferred Source
App

800 करोड़ का डेटा सेंटर...2500 करोड़ का सोलर पार्क, एमपी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, देखें लिस्ट

MP Cabinet Decisions: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. स्वामित्व योजना, डेटा सेंटर, सरोवर बांध समेत डॉक्टरों के लिए नई ट्रांसफर नीति पर अहम फैसले लिए गए हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:30 PM IST
800 करोड़ का डेटा सेंटर...2500 करोड़ का सोलर पार्क, एमपी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, देखें लिस्ट
Image Credit: MP Cabinet DecisionsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Anil Nagar

Anil Nagar

अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
800 करोड़ का डेटा सेंटर..2500 करोड़ का सोलर पार्क, एमपी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
mp cabinet news2 min ago
2
Mohan Yadav1 hr ago
3
Lokayukta action1 hr ago
4
Shajapur News1 hr ago
5
indore news3 hrs ago