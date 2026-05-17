MP में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे CM, होगी परफॉर्मेंस रिव्यू

MP Ministers Meeting: मध्यप्रदेश सरकार के ढाई साल पूरे होने पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव 17 और 18 मई को सभी मंत्रियों से अलग-अलग वन-टू-वन चर्चा करेंगे. इस दौरान मंत्रियों के विभाग के काम, योजनाओं की प्रगति और संगठन के साथ तालमेल को लेकर समीक्षा की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर दो दिनों तक 17 और 18 मई को मंत्रियों के साथ आमने-सामने बैठकें होंगी. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य मंत्रियों के विभागीय कामकाज, पार्टी संगठन के साथ उनके तालमेल और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है. सूत्रों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ संगठनात्मक पदाधिकारी भी इस समीक्षा प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे. इन बैठकों में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश, क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जम्वाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहेंगे.

12 प्रमुख मुद्दों पर मांगी जाएगी रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार मंत्रियों से लगभग 12 प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट और फीडबैक मांगा जाएगा. इसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की निगरानी, ​​पार्टी संगठन के साथ समन्वय, अपने गृह और आवंटित जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव और चुनावों के दौरान जहां पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था, उन निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए प्रयास शामिल होंगे.

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कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज

पार्टी और सरकार द्वारा की जा रही इस संयुक्त समीक्षा को कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की संभावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल कैबिनेट में चार पद रिक्त हैं और माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को उनके काम और प्रदर्शन के आधार पर अवसर दिया जा सकता है. बता दें कि, इससे पहले सीएम मोहम यादव ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्र मंत्रियों से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद से ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जिसके बाद सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई फैसला ले सकती है.

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