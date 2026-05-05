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MP कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, व्यापार बोर्ड का होगा गठन, इलेक्ट्रिक क्लस्टर के लिए 1295 करोड़ मंजूर

MP News-मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. मध्यप्रदेश में व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सीएम मोहन यादव करेंगे. दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूदी दी गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 05, 2026, 02:50 PM IST
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MP कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, व्यापार बोर्ड का होगा गठन, इलेक्ट्रिक क्लस्टर के लिए 1295 करोड़ मंजूर

MP Cabinet Meeting-मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, इसके अध्यक्ष सीएम मोहन यादव होंगे. 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल होंगे. जिला स्तर पर भी बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा. बैठक में 38, 555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. 

दलहनों पर बढ़ेगी आत्मनिर्भरता
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने ब्रीफिंग दी. मंत्री कश्यप ने बताया कि बैठक में दलहनों की आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है. भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है. इसके लिए 1295 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. 

सीएम ने जताई जीत पर खुशी
सीएम मोहन यादव ने बीजेपी की बंगाल, असम, पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत मिलने पर खुशियां जताईं. उन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता पर पीएम मोदी का विशेष धन्यवाद जताया है. वहीं मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर खुशियां मनाईं. 

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गेहूं खरीदी की दी जानकारी
सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जा चुका है, इसका 6520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. 14 लाख 70 हजार किसानों बुकिंग स्लॉट के जरिए हुई है. इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें 26 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे. 

अन्य बड़े फैसले
बैठक में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई है. साथ ही ग्रामीण सड़कों, अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत से जुड़े कार्य शुरू रखने को मंजूरी दी गई है. वहीं महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई है. निर्माणाधीन, नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ेंःMP कांग्रेस की बड़ी तस्वीर, मिशन-राज्यसभा,कमलनाथ-दिग्विजय के साथ जीतू पटवारी का मंथन

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