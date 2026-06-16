/मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय-सीमा बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट अब 12,889 करोड़

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MP Cabinet Decisions-मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनसुविधाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने राज्य कर्मचारियों के तबादले से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इंदौर मेट्रो का बजट अब बढ़ गया है. वहीं ट्रांसफर की समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है.
तबादलों की समय-सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. पहले विभागों को 15 जून तक तबादले करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें 24 घंटे की अतिरिक्त राहत दी है. इस फैसले के बाद प्रदेश में आज रात 12 बजे तक तबादले किए जा सकेंगे.
इंदौर मेट्रो और अन्य योजनाओं का बजट बढ़ा
इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने इसके संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,889 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा, राज्य में विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए अलग-अलग विभागों की लगभग 24,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चालू योजनाओं को आगे भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई है. इसमें वन विभाग के तहत टाइगर प्रोजेक्ट, जनजातीय विभाग के लिए 687 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग को बढ़ावा देने के लिए 649 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है.
स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत अस्पताल चलाने वाले परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक ट्रस्टों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी. साथ ही, चिकित्सा उपकरण और मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी. इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना की सुविधा भी मिलेगी और इन्हें 200 बिस्तरों तक के अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जा सकेगा. जमीन आवंटन और इसके मापदंड तय करने के लिए पांच मंत्रियों की एक विशेष कमेटी बनाई गई है.
तीन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट
प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है. रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा. फिलहाल 20 विस्तरों से ऊपर वाले कई केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है, और 5 केंद्र तो ऐसे हैं जहां एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है. अब इन केंद्रों में निजी विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवाएं देने के लिए भेजा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अपने पास ही बेहतर इलाज मिल सकेगा.
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