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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय-सीमा बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट अब 12,889 करोड़

MP News-सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बैठक में इंदौर मेट्रो का बजट बढ़ाने, कर्मचारियों के तबादले की समय-सीमा 24 घंटे बढ़ाने और अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:44 PM IST
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय-सीमा बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट अब 12,889 करोड़

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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