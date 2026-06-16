/मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय-सीमा बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट अब 12,889 करोड़

इंदौर मेट्रो और अन्य योजनाओं का बजट बढ़ा

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने इसके संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,889 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा, राज्य में विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए अलग-अलग विभागों की लगभग 24,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चालू योजनाओं को आगे भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई है. इसमें वन विभाग के तहत टाइगर प्रोजेक्ट, जनजातीय विभाग के लिए 687 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग को बढ़ावा देने के लिए 649 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है.