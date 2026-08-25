/किसानों को 4 गुना मुआवजा, WhatsApp से खाद की बुकिंग...10 हजार करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, मोहन कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद PWD मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. PWD मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के जरिए स्पेस सेक्टर में काम कर रहे युवाओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में विदिशा के विभोर जैन भी शामिल थे. उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभोर जैन को बधाई दी है. साथ ही सरकार ऐसे युवाओं को जो स्पेस और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके प्रयासों में आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद देगी.
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस सीजन में मध्य प्रदेश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हुई. कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, वहीं कई अन्य इलाकों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने भारी बारिश वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. साथ ही, कम बारिश वाले जिलों में संभावित चुनौतियों को देखते हुए पहले से ही कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
जन-विश्वास अभियान के तीन हफ्ते पूरे
मंत्री ने जानकारी दी कि, राज्य में चल रहे जन विश्वास अभियान के तीन हफ्ते पूरे हो गए हैं. इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के मंत्री नियमित रूप से जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी ले रहे हैं. रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों के कारण इस बार जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है. अभियान के कार्यक्रम इन त्योहारों के अगले दिन आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सरकार का ध्यान आम जनता तक पहुंचने और सीधे उनकी समस्याओं को सुनने पर रहेगा.
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/hzR7peCLk3
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 25, 2026
मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
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