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किसानों को 4 गुना मुआवजा, WhatsApp से खाद की बुकिंग...10 हजार करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, मोहन कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. PWD मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. बैठक में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े 10,000 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Reported ByAnil Nagar
Published: Aug 25, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:09 PM IST
किसानों को 4 गुना मुआवजा, WhatsApp से खाद की बुकिंग...10 हजार करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, मोहन कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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