/किसानों को 4 गुना मुआवजा, WhatsApp से खाद की बुकिंग...10 हजार करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, मोहन कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद PWD मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. PWD मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के जरिए स्पेस सेक्टर में काम कर रहे युवाओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में विदिशा के विभोर जैन भी शामिल थे. उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभोर जैन को बधाई दी है. साथ ही सरकार ऐसे युवाओं को जो स्पेस और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके प्रयासों में आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद देगी.