 MP Cabinet Meeting Decisions: एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस
भोपाल

MP Cabinet Meeting Decisions: एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस

MP Cabinet Meeting Update: आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी. इसके अलावा, 3 सितंबर को धार में केंद्रीय मंत्री के साथ पीएम मित्र पार्क में एक रोड शो का फैसला किया गया है.

Sep 02, 2025, 01:31 PM IST
MP Cabinet Meeting Decisions
MP Cabinet Meeting Decisions

MP Cabinet Decisions Today: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है. बैठक की शुरूआत वंदे मातरम् के साथ शुरू हुई थी. बैठक के बीच कई अहम फैसलों पर सहमति जताई गई. वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो प्रदेश की जनता के जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा कि खासतौर पर किसानों, युवाओं और आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है. वहीं, बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की तारीफ करते हुए यहां के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की.

विकास कार्यों पर जोर ?
आपको बता दें कि बैठक के दौरान विकास कार्यों और योजनाओं की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया. उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन को गति देने, कॉटन इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने और जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अहम निर्णय लिए गए. इसके साथ ही खेल और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई.

कैबिनेट के अहम फैसले
1. फुटबॉल खिलाड़ियों की तारीफ की विदेश में कोचिंग की तैयारी.
2. धार में पीएम मित्रा पार्क में रोड शो, 3 लाख से ज्यादा नौकरियों का सृजन.
3. वैदिक घड़ी का अनावरण, उज्जैन काल गणना का केंद्र घोषित.
4. ग्वालियर कॉन्क्लेव में 3200 करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त.
5. पर्यटन क्षेत्र में हजारों करोड़ के MoU साइन हुए.
6. नल-जल योजना के लिए 80 हजार करोड़ का बजट, 9000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत.
7. 27990 एकल गांव और 148 समूह जल योजना को मंजूरी.
8. उज्जैन हरी फाटक पर ROB निर्माण, 371 करोड़ की लागत.
9. इंदौर-उज्जैन हाईटेक रोड निर्माण के लिए 2935.15 करोड़ मंजूर.
10. नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए 972.16 करोड़ की स्वीकृति.

(रिपोर्टः नवीन कुमार/ भोपाल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;