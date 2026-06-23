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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 5 जुलाई तक तैयार होगा UCC का ड्राफ्ट, किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने की मंजूरी

MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक में जनता के हित में कई फैसले लिए गए. सरकार ने किसानों को लगभग ₹25,000 करोड़ का लोन जीरो परसेंट ब्याज पर देने की मंजूरी दी है. जानिए और क्या-क्या मंजूरी दी गई.

Written ByAnil NagarEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 23, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:11 PM IST
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 5 जुलाई तक तैयार होगा UCC का ड्राफ्ट, किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने की मंजूरी

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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