स्कूलों का कायाकल्प

शिक्षा के क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में लागू करने के लिए 100% छात्र स्कूल उपस्थिति अभियान की घोषणा की गई है. इसके अलावा, ₹635 करोड़ की लागत से 315 हाई स्कूलों और 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश की सराहना की गई और शुजालपुर में एक लॉ कॉलेज के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. साथ ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित की जाएंगी और गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा.