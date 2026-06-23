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Mohan Cabinet Meeting Decisions: 23 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, सामाजिक अभियानों और विकास योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर 9 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया है. सरकार का लक्ष्य 5 जुलाई तक इसका ड्राफ्ट तैयार करना और विधानसभा के मौजूदा सत्र में इसे पेश करना है.
किसानों को राहत
सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग ₹25,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है. सबसे बड़ा बदलाव लोन चुकाने की आखिरी तारीख (31 मार्च) वाले नियम को हटाना है. अब किसानों को लोन लेने की तारीख से उसे चुकाने के लिए पूरे एक साल का समय मिलेगा, जिससे रबी और खरीफ फसल चक्रों में राहत मिलेगी. इस व्यवस्था से सरकारी खजाने पर ₹800 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
5 जुलाई तक तैयार होगा UCC का ड्राफ्ट
कैबिनेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के बारे में भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. राज्य सरकार को अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं. इनमें 90% जनता और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाओं ने इसका समर्थन किया है. 5 जुलाई तक इसका ड्राफ्ट तैयार करने और मौजूदा सत्र के दौरान इसे विधानसभा में पेश करने की कोशिशें चल रही हैं.
स्कूलों का कायाकल्प
शिक्षा के क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में लागू करने के लिए 100% छात्र स्कूल उपस्थिति अभियान की घोषणा की गई है. इसके अलावा, ₹635 करोड़ की लागत से 315 हाई स्कूलों और 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश की सराहना की गई और शुजालपुर में एक लॉ कॉलेज के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. साथ ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित की जाएंगी और गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा.
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