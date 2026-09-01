/तीन विश्वविद्यालयों में बंटेगा RGPV, ₹41 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

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Mohan Yadav Cabinet Decisions: राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने कुल 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गी है. उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है. इसके अलावा, मोहन यादव कैबिनेट ने देश में जीडीपी की वृद्धि पर भी बधाई दी.
बैठक में आम लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर एक अहम फैसला लिया गया. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार अब प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त करेगी. इससे जिलों में आने वाली शिकायतों की सुनवाई और उनके समाधान की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा आयुष विभाग में नवगठित जिलों के लिए नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यानी नए जिलों में आयुष सेवाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जरूरी पद तैयार किए जाएंगे.
RGPV को लेकर भी निर्णय
वहीं मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए काह कि कैबिनेट ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के लिए तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे. इन्हें मध्यभारत, महाकौशल और मालवा रीजन के हिसाब से बांटा जाएगा. तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक भोपाल का मौजूदा RGPV मध्यभारत प्रांत का विश्वविद्यालय रहेगा. वहीं जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा क्षेत्र के विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा.
बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर
इसके अलावा, सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. बीना-खिमलासा मार्ग को फोर लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस सड़क के निर्माण पर 2776 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. फोर लेन बनने के बाद इस क्षेत्र में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी, दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति, नए जिलों में आयुष पदों का सृजन, RGPV के तीन हिस्से और बीना-खिमलासा फोर लेन जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं.
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