MP ने फिर किया कमाल, इस अभियान में देशभर में पाया दूसरा स्थान, ये जिले रहे टॉप पर

Adi Karmayogi Abhiyan: मध्य प्रदेश के कई जिलों में आदिवासी वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कई जगहों पर गैप देखा गया था, यानि कई जिलों में योजनाओं का पूरा लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाया था, ऐसे में इस गैप को भरने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सभी जिलों में सामान स्तर से आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा था. ऐसे में दो महीने पहले शुरू हुए इस अभियान की लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है, जिसके लिए अब मध्य प्रदेश को सम्मानित भी जाएगा.

मध्य प्रदेश के जिले शानदार

'आदि कर्मयोगी अभियान'में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है, जबकि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर बिहार आया है. मध्य प्रदेश को यह अवॉर्ड चार जिलों की वजह से मिला है, जहां बैतूल, धार, खरगोन और बड़वानी जिले ने सबसे शानदार काम किया है. इन जिलों को 'बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स' की श्रेणी में शामिल किया गया है, तय समय सीमा में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और जनजातीय समुदाय की रिकॉर्ड भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों की सराहना की गई. इसी के साथ, इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) ने बड़वानी, बैतूल और शिवपुरी को भी उनके उत्कृष्ट काम के लिए चुना है.

राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान

इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित 'आदि कर्मयोगी अभियान' राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को सम्मानित करेंगी. राज्य की तरफ से यह पुरस्कार प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग गुलशन बामरा ग्रहण करेंगे. केंद्र सरकार ने 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत दो महीने पहले की थी ताकि आदिवासी समुदाय और सरकारी योजनाओं के बीच मौजूद गैप को खत्म किया जा सके और योजनाओं का वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंच सके. जिसमें मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया है.

बता दें कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आदिवासी वर्ग को मिलता है, बैतूल, बड़वानी, धार और खरगोन जिले आदिवासी बहुल हैं, ऐसे में यहां आदि कर्मयोगी योजना के तहत अच्छा काम हुआ है.

