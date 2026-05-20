MP में बंग रहेंगे 41000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर! करोड़ों का व्यापार होगा प्रभावित, ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध

Chemists Strike In MP: ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में 20 मई को देशभर के मेडिकल कारोबारी हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर दवा दुकानें बंद रहेंगी. व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिक्री ड्रग एंड कॉस्मेटित एक्त के नियमों के खिलाफ है और केंद्र सरकार की कुछ अधिसूचलाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं.

एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिना किसी फार्मासिस्ट की देखरेख के दवाएं सप्लाई की जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. दवा विक्रेताओं ने दावा किया है कि ऑनलाइन बिक्री के जरिए नकली, एक्सपायर्ड और गलत दवाएं बांटे जाने का खतरा बढ़ रहा है. दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन कंपनियों पर 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' (कीमतों में भारी कटौती) अपनाने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि भारी छूट देकर और दवाओं को लागत से भी कम कीमत पर बेचकर, छोटे और मध्यम आकार के मेडिकल स्टोरों को बाजार से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं.

41,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद

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देशव्यापी हड़ताल के कारण राजधानी भोपाल में 6,000 सहित प्रदेश भर में कुल 41,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. अगर दवा दुकानें एक भी दिन बंद रहती हैं, तो मध्य प्रदेश में दवा व्यापार पर लगभग 60 से 70 करोड़ का असर पड़े सकता है.

देश भर में लगभग 12.5 लाख दवा दुकानें रहेंगी बंद

बता दें कि, देश भर में लगभग 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा व्यापार से जुड़े हुए हैं. इस हड़ताल का उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा. दवा विक्रेता संघ ने जानकारी दी कि, 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत देश भर में लगभग 12.5 लाख दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी.

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