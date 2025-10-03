अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! सीएम मोहन यादव ने बनाया 'मास्टर प्लान', गुवाहाटी में संवाद

CM Mohan Yadav News: एमपी की मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए लगातार बड़े-बड़े कदम उठा रही है. वहीं अब निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर–पूर्व भारत के उद्योगपतियों के साथ सीधे संवाद करने जा रही है. 5 अक्टूबर को गुवाहाटी में होने वाले इस इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री अलग-अलग निवेश अवसरों और व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा करेंगे. इस दौरान फार्मा, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति हिस्सा लेंगे.

उत्तर पूर्वी भारत कई क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं. गुवाहाटी फार्मा उद्योग का केंद्र है, वहीं डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया और बीपीसीएल के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं. तिनसुकिया चाय बागानों और लॉजिस्टिक्स का हब है, जोरहाट में चाय अनुसंधान पर काम होता है, जबकि शिवसागर और नाजिरा में पेट्रोलियम संबंधित बड़े प्रोजेक्ट हैं. नामरूप में भी औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं.

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

मध्यप्रदेश की निवेशक अनुकूल नीतियां, बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी, और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर इन निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगी. सरकार का मानना है कि इस बैठक से नए निवेश के रास्ते खुलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. गुवाहाटी के अलावा डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर और नामरूप के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही आसपास के राज्यों से उद्योगपति मौजूद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में निवेश बढ़ेगा

इस संवाद के जरिए दोनों क्षेत्रों के बीच विश्वास और साझेदारी मजबूत होगी. फार्मा, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग से नई संभावनाएं पैदा होंगी. 5 अक्टूबर को रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित इस सेशन में उद्योग जगत के कई बड़े निर्णयकर्ता और निवेशक मौजूद रहेंगे. यह पहल मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए भरोसेमंद गंतव्य बनाने में मददगार साबित होगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!