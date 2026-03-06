पहले MBBS, फिर क्रैक किया UPSC Exam; कौन हैं राजेश राजौरा, जिन्हें मिला मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार!

Who is Rajesh Rajora: राजेश राजौरा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बन सकते हैं. बता दें कि जब अनुराग जैन को मध्यप्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था, उस समय भी राजेश राजौरा के नाम पर विचार किया गया था.
MP Chief Secretary: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के छुट्टी पर चले जाने के बाद सबसे सीनियर आईएस ऑफिसर डॉ. राजेश राजौरा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. बता दें कि अनुराग जैन के ससुर के निधन के कारण वे 5 दिनों तक अवकाश पर रहेंगे, जिसके बाद उनकी जगह पर सीनियर आईएएस राजेश राजौरा को प्रभार सौंपा गया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले हैं और राज्य शासन में कृषि, गृह, उद्योग, उद्यानिकी और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले राजौरा पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया था. राजेश राजौरा साल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से एक हैं. वर्तमान में वर्तमान में वो मध्य प्रदेश सरकार के कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभागों के प्रधान सचिव हैं. अब इसके साथ उन्हें मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले वे राज्य शासन में कृषि, गृह, उद्योग, उद्यानिकी और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने झाबुआ में एडिशनल कलेक्टर के रूप में काम किया है. इसके अलावा धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं.
1989 बैच के आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन मध्यप्रदेश के 35वें चीफ सेक्रेटरी हैं और अगस्त 2025 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन तब एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है. अब अनुराग जैन अगस्त 2026 में रिटायर होंगे, जिसके बाद नए मुख्य सचिव की तलाश होगी. ऐसे में राजेश राजौरा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बन सकते हैं. बता दें कि जब अनुराग जैन को मध्यप्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था, उस समय भी राजेश राजौरा के नाम पर विचार किया गया था.
अनुराग जैन को अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, तब वो केंद्र सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय का का जिम्मा संभाल रहे थे. फिलहाल अनुराग जैन अपने ससुर के निधन के कारण अवकाश पर हैं और राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश अस्थायी है और छुट्टी खत्म होने के बाद अनुराग जैन फिर से मुख्य सचिव का पद संभाल लेंगे. अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और यूपीएससी क्रैक करने से पहले उन्होंने बीई (इलेक्ट्रानिक) की पढ़ाई की थी. वो आईआईटी खड़गपुर में बीटेक आनर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1986 बैच के मैरिट होल्डर है.