एमपी में बाल विवाह के आंकड़ों पर सियासत, NFHS-6 रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, BJP-कांग्रेस आमने-सामने

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मध्य प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़ों पर सियासत तेज हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 2023-24 की 222 पन्नों की NFHS-6 रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 20-24 साल की हर पांचवीं लड़की की शादी 18 साल से पहले हुई है. यानी 20-24 साल की 20% शादीशुदा लड़कियां बाल विवाह का शिकार हुई हैं. गांवों में स्थिति शहरों के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक है, जहां 23.4 फीसदी लड़कियों का बाल विवाह हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 9% है.
रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि भारत सरकार के आंकड़े चिंताजनक हैं. कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे उठाती रही है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से यह स्थिति बनी हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी इन आंकड़ों को कम क्यों नहीं कर पा रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बाल विवाह के आंकड़ों को घटाने पर काम करना चाहिए.
सियासत करार दिया
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सियासत करार दिया है. बीजेपी प्रवक्ता महिला भजनी ने कहा कि सरकार लगातार बाल विवाह जैसे मामलों पर काम कर रही है और बच्चियों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. उनका कहना है कि जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी सामाजिक कुरीतियों में कमी आती है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आंकड़े लगातार घट रहे हैं और कांग्रेस केवल सियासत करते हुए सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है.
जिलेवार देखें आंकडे़
हालांकि, जिलेवार आंकड़े हिसाब से देखें तो आगर मालवा में 49.4% लड़कियों का बाल विवाह हुआ, जो NFHS-5 के मुकाबले 14% ज्यादा है. हरदा में आंकड़ा NFHS-5 के मुकाबले दोगुना हुआ, जबकि खंडवा में 6% और सतना में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है. बैतूल में बाल विवाह 11.2% से बढ़कर 16.2% तक पहुंच गया. दूसरी तरफ राजगढ़ में 46% तक बाल विवाह में गिरावट आई है. छतरपुर में 16.7%, श्योपुर में 14.2%, रीवा में 13%, इंदौर में 11% और दतिया में करीब 11% तक कमी दर्ज की गई है. ऐसे में रिपोर्ट के आंकड़े जहां सरकार की योजनाओं और उनके असर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है.
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