MP सिविल जज भर्ती में SC-ST को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने नई सूची जारी करने के दिए निर्देश

MP Civil Judge Bharti 2022 Update: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती 2022 में एससी-एसटी उम्मीदवारों के कम चयन पर नाराजगी जताई और कट-ऑफ में छूट देकर नई सूची बनाने का आदेश दिया. अब संशोधित परिणाम आने से आरक्षित वर्ग को राहत मिल सकती है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:57 AM IST
MP सिविल जज भर्ती में SC-ST को बड़ी राहत!
अनिल नागर, भोपालः मध्य प्रदेस सिविल जज भर्ती 2022 में एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को बेहद कम चयन मिलने के बाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी नहीं हो सकती. इसलिए परीक्षा सेल को आदेश दिया गया है कि न्यूनतम अंकों में छूट देकर नई संशोधित सूची तैयार की जाए. इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, जो थोड़ा ही पीछे रह गए थे और सिस्टम की खामियों का शिकार हुए.

वहीं हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुख्य परीक्षा में एससी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% और एसटी के लिए 40% अंक मानें जाएं. वहीं इंटरव्यू में भी 20 अंकों की बाध्यता में राहत देने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट का कहना है कि पात्र उम्मीदवारों को मौका देना न्याय की मूल भावना है. अब एक्जाम सेल को जल्द ही नई सूची कोर्ट में पेश करनी होगी. यह फैसला कई परिवारों की उम्मीदें फिर से जगा रहा है.

लगातार हो रहा विरोध
सबसे बड़ी चिंता यह रही कि 191 सीटों में से एसटी वर्ग का एक भी उम्मीदवार चयनित नहीं हुआ, जबकि 121 सीटें एसटी वर्ग की खाली रह गईं. एससी वर्ग से भी केवल एक ही अभ्यर्थी का चयन हुआ. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना. वहीं परिणाम आने के बाद दलित, आदिवासी व ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार लगातार विरोध कर रहे थे. अब संशोधित सूची आने से इस विवाद पर बड़ा असर पड़ सकता है और डिजर्विंग उम्मीदवारों को न्याय मिल सकता है.

