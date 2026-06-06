MP में सरकारी नौकरी के नए नियम, 2 से ज्यादा बच्चे और एक से अधिक जीवनसाथी होने पर अयोग्यता

प्रोबेशन पीरियड में राहत

इसके साथ ही नए नियमों में कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड को लकेर एक बड़ी राहत दी गई है. अब अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पर है और यह अवधि खत्म होने के 6 महीने के अंदर विभाग उसके स्थायीकरण पर कोई फैसला नहीं लेता है, तो उसे अपने आप ही परमानेंट मान लिया जाएगा. वहीं सीनियरिटी तय करने को लेकर भी नया फॉर्मूला तैयार किया गया है. अगर एक ही साल में सीधी भर्ती, अनुकंपा और प्रमोशन से लोग आते हैं, तो सीनियरिटी में सबसे पहले सीधी भर्ती वाले को जगह मिलेगी, फिर अनुकंपा और आखिर में प्रमोटेड व्यक्ति का नंबर आएगा. अगर इन तीनों का जॉइनिंग ऑर्डर एक ही तारीख को जारी होता है, तो प्रमोशन पाकर आया व्यक्ति सबसे सीनियर माना जाएगा.