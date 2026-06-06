MP में सरकारी नौकरी के नए नियम, 2 से ज्यादा बच्चे और एक से अधिक जीवनसाथी होने पर अयोग्यता

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MP Civil Services Rules-मध्यप्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े नियमों को और सख्त करने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 2026 का नया मसौदा जारी कर दिया है. सरकार ने इस नए ड्राफ्ट पर आम जनता और कर्मचारियों से 15 जून 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
2 बच्चों की पाबंदियां रहेंगी बरकरार
इस नए नियमों में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए दो से ज्यादा बच्चों की पाबंदी को पहले की तरह बरकरार रखा गया है. नियम के अनुसार, जिस उम्मीदवार के दो से ज्यादा जीवित बच्चे हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा. हालांकि, जुड़वां बच्चों के मामले में सरकार ने छूट दी है. अगर किसी का पहले से एक बच्चा है और अगली डिलीवरी में जुड़वां या उससे ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इस नियम के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा.
प्रोबेशन पीरियड में राहत
इसके साथ ही नए नियमों में कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड को लकेर एक बड़ी राहत दी गई है. अब अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पर है और यह अवधि खत्म होने के 6 महीने के अंदर विभाग उसके स्थायीकरण पर कोई फैसला नहीं लेता है, तो उसे अपने आप ही परमानेंट मान लिया जाएगा. वहीं सीनियरिटी तय करने को लेकर भी नया फॉर्मूला तैयार किया गया है. अगर एक ही साल में सीधी भर्ती, अनुकंपा और प्रमोशन से लोग आते हैं, तो सीनियरिटी में सबसे पहले सीधी भर्ती वाले को जगह मिलेगी, फिर अनुकंपा और आखिर में प्रमोटेड व्यक्ति का नंबर आएगा. अगर इन तीनों का जॉइनिंग ऑर्डर एक ही तारीख को जारी होता है, तो प्रमोशन पाकर आया व्यक्ति सबसे सीनियर माना जाएगा.
4 और कड़े प्रावधान जोड़े गए
प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 और कड़े प्रावधान भी जोड़े हैं, जिनकी वजह से उम्मीदवार नौकरी के लिए अयोग्य हो सकते हैं. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी हैं, तो वह नौकरी के लिए अपात्र होगा, हालांकि विशेष मामलों में सरकार छूट दे सकती हैं. इसके अलावा गंभीर अपराध या नैतिक पतन से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों, शारीरिक या मानसिक रूप से अनफिट उम्मीदवारों और केंद्र या राज्य सरकारी की नौकरी से बर्खास्त किए गए लोगों को भी मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी.
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