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MP में सरकारी नौकरी के नए नियम, 2 से ज्यादा बच्चे और एक से अधिक जीवनसाथी होने पर अयोग्यता

MP News-मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती और कर्मचारियों की सेवना जुड़े नियमों को कड़ा और सख्त करने जा रही है. नए नियमों के तहत अब उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी हैं, या जिन पर गंभीर आरोप का दोष सिद्ध हुआ है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST
MP में सरकारी नौकरी के नए नियम, 2 से ज्यादा बच्चे और एक से अधिक जीवनसाथी होने पर अयोग्यता

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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