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MP के 15 हजार कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगी CPCT की अनिवार्यता, CM ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश में सीपीसीटी की अनिवार्यता से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में आ रही अड़चन दूर होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ देने के निर्देश दिए हैं.

Written ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST
MP के 15 हजार कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगी CPCT की अनिवार्यता, CM ने दिए निर्देश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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