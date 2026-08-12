/MP के 15 हजार कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगी CPCT की अनिवार्यता, CM ने दिए निर्देश

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मध्य प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. प्रदेश के करीब 15 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में बड़ी राहत मिलने जा रही है. अब सीपीसीटी (Computer Proficiency Certification Test) की डिग्री नहीं होने के कारण उनकी प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि योग्य क्लास III और क्लास IV कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिले. CPCT परीक्षा की अनिवार्य शर्त उनके प्रमोशन में बाधा नहीं बननी चाहिए. किसी भी कर्मचारी को केवल इस परीक्षा के कारण प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता के कारण कर्मचारियों को रिवर्ट करने की स्थिति भी नहीं बननी चाहिए.
सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को CPCT परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त के संबंध में त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है. तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को CPCT की अनिवार्यता से छूट देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है. उम्मीद है कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों के संबंध में भी शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे.
कर्मचारी संगठनों ने सीएम से की थी मांग
बता दें कि, CPCT परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त के कारण कई कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया था. कुछ मामलों में प्रमोशन के आदेश तो जारी किए गए, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया. कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और CPCT परीक्षा की अनिवार्य शर्त को हटाने की मांग की. साथ ही यह भी अनुरोध किया कि प्रमोशन दो साल की प्रोबेशन अवधि के आधार पर दिए जाएं.
GAD ने 22 जुलाई के जारी किया था आदेश
22 जुलाई को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (MP GAD) के एक आदेश में CPCT क्वालिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया था. आदेश में कहा गया था कि जिन कर्मचारियों के पास यह क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वे इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे. इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. इसके बाद GAD ने अपने ही पिछले फैसले को वापस ले लिया और जुलाई में प्रमोट किए गए कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर वापस भेज दिया गया.
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