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MP के किसानों की बल्ले-बल्ले! अब 9 मई तक बढ़ा गेहूं खरीदी का समय, सीएम मोहन यादव का ऐलान

MP CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 9 मई तक गेहूं खरीदी की स्लॉट बुकिंग की जाएगी. इसके अलावा, सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की उन्नति और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार किसान हितैषी फैसले लेते हुए उनके साथ मजबूती से खड़ी है और इसी दिशा में इस वर्ष को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के विकास के बिना प्रदेश और देश की प्रगति संभव नहीं है.