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ग्रीन एनर्जी में नई पहचान बना रहा मध्य प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय मंच पर सीएम मोहन यादव ने रखा एमपी मॉडल

CM Mohan Yadav News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में कहा कि मध्य प्रदेश 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:02 PM IST
ग्रीन एनर्जी में नई पहचान बना रहा मध्य प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय मंच पर सीएम मोहन यादव ने रखा एमपी मॉडल
Image Credit: ZEE MEDIA

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