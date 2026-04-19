Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3184641
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब हवाई सफर से जुड़े भोपाल-ओरछा-चंदेरी, सीएम ने की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत, सिर्फ इतना लगेगा किराया

PM Shri Heli Tourism Service: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के तहत भोपाल-चंदेरी-ओरछा सेक्टर का शुभारंभ किया. इस सेवा की शुरुआत भोपाल स्टेट हैंगर से की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Shri Heli Tourism Service
PM Shri Heli Tourism Service

MP CM News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के तहत नया सेक्टर (भोपाल-चंदेरी-ओरछा) का शुभारंभ किया. इस अवसर पर भोपाल स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों को बोर्डिंग पास भी वितरित किए. इस नई सेवा का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को अधिक सरल और तेज बनाना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़ सकें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और इससे धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आरामदायक और समय बचाने वाली यात्रा उपलब्ध कराएगी. विशेष रूप से भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर इस सेवा की शुरुआत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए.

पर्यटन को मिलेगी मजबूती
यह नया सेक्टर भोपाल को चंदेरी और ओरछा से जोड़ता है, जिससे श्रद्धालु आसानी से श्रीरामराजा मंदिर के दर्शन कर सकेंगे. साथ ही चंदेरी की ऐतिहासिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियों की संस्कृति से भी पर्यटक परिचित हो सकेंगे. इस सेवा के जरिए स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
fallback
ऐसे कर सकेंगे टिकट बुक
इस सेवा का संचालन सप्ताह में पांच दिन बुधवार से रविवार तक किया जाएगा. भोपाल से चंदेरी का किराया ₹5,500 और भोपाल से ओरछा का किराया ₹6,500 तय किया गया है. इसके अलावा ₹14,500 के पैकेज में टैक्सी, वीआईपी दर्शन और प्रसाद जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. 6 सीटों वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर से यह सेवा पीपीपी मॉडल पर चलाई जा रही है. यात्रियों की सुविधा के लिए www.flyola.in और IRCTC पोर्टल पर बुकिंग की व्यवस्था की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब शुरू हुई थी यह सेवा
बता दें कि प्रदेश में पीएमश्री हैली पर्यटन सेवा की शुरूआत 1 नवंबर 2025 को हुई थी. यह सेवा वर्तमान में आध्यात्मिक सेक्टर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के साथ वाइल्डलाइफ सेक्टर जबलपपुर, कान्हा, बांधवगढ़, चित्रकूट और मैहर के बीच संचालित किया गया है. इस सेवा से अब तक 2 हजार 648 पर्यटक और श्रद्धालु सफर कर चुके हैं. वहीं अब भोपाल से ओरछा-चंदेरी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत कर दी गई है. 

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal newsmp cm news

Trending news

bhopal news
अब हवाई सफर से जुड़े भोपाल-ओरछा-चंदेरी, सीएम ने की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत
nagar palika cmo
'गाली देते हैं साहब...', CMO पर कर्मचारियों का आरोप, अधिकारी का पलटवार
shajapur dispute communal
शाजापुर में बारात के दौरान बवाल, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद बढ़ा तनाव...
gwalior news
ऑनलाइन गेमिंग कर्ज ने बनाया अपराधी! बहन ने भाई संग रची 12 लाख की फर्जी लूट की कहानी
betul news
आदिवासी इलाकों में ‘स्कूल तक का सफर’ ही बना जंग, रोज खतरे से जूझ रहे छात्र
satna private hospital protest
सतना में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने काटा बवाल...
bhagwandas akhada master death
पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख
Alirajpur news
शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत, घर से 100 मीटर दूर हुआ बड़ा हादसा, मचा हड़कंप
police horses dogs summer care
उज्जैन में गर्मी की टॉर्चर, भीषण गर्मी में घोड़ों और डॉग्स रखा जा रहा खास ख्याल...
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में