अब हवाई सफर से जुड़े भोपाल-ओरछा-चंदेरी, सीएम ने की हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत, सिर्फ इतना लगेगा किराया

MP CM News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के तहत नया सेक्टर (भोपाल-चंदेरी-ओरछा) का शुभारंभ किया. इस अवसर पर भोपाल स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों को बोर्डिंग पास भी वितरित किए. इस नई सेवा का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को अधिक सरल और तेज बनाना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़ सकें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और इससे धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आरामदायक और समय बचाने वाली यात्रा उपलब्ध कराएगी. विशेष रूप से भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर इस सेवा की शुरुआत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए.

पर्यटन को मिलेगी मजबूती

यह नया सेक्टर भोपाल को चंदेरी और ओरछा से जोड़ता है, जिससे श्रद्धालु आसानी से श्रीरामराजा मंदिर के दर्शन कर सकेंगे. साथ ही चंदेरी की ऐतिहासिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियों की संस्कृति से भी पर्यटक परिचित हो सकेंगे. इस सेवा के जरिए स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.



ऐसे कर सकेंगे टिकट बुक

इस सेवा का संचालन सप्ताह में पांच दिन बुधवार से रविवार तक किया जाएगा. भोपाल से चंदेरी का किराया ₹5,500 और भोपाल से ओरछा का किराया ₹6,500 तय किया गया है. इसके अलावा ₹14,500 के पैकेज में टैक्सी, वीआईपी दर्शन और प्रसाद जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. 6 सीटों वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर से यह सेवा पीपीपी मॉडल पर चलाई जा रही है. यात्रियों की सुविधा के लिए www.flyola.in और IRCTC पोर्टल पर बुकिंग की व्यवस्था की गई है.

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कब शुरू हुई थी यह सेवा

बता दें कि प्रदेश में पीएमश्री हैली पर्यटन सेवा की शुरूआत 1 नवंबर 2025 को हुई थी. यह सेवा वर्तमान में आध्यात्मिक सेक्टर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के साथ वाइल्डलाइफ सेक्टर जबलपपुर, कान्हा, बांधवगढ़, चित्रकूट और मैहर के बीच संचालित किया गया है. इस सेवा से अब तक 2 हजार 648 पर्यटक और श्रद्धालु सफर कर चुके हैं. वहीं अब भोपाल से ओरछा-चंदेरी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत कर दी गई है.

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