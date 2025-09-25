Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2936043
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से खास अपील

Swadeshi Jagran Week in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया है. यह अभियान पूरे प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक करने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले!
एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले!

CM Dr Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया. यह महा-अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और पूरे प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मकसद सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि लोगों को अपनी जीवनशैली में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के अंदर 313 विकासखंडों में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक स्वदेशी उत्पादों के फायदे और उनका इस्तेमाल बढ़ाने का संदेश पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि जागरुकता के ये अभियान स्थानीय व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के समर्थन के साथ ही सफल होंगे, ताकि समाज के हर हिस्से तक स्वदेशी का संदेश पहुंचे.

प्रदेश में हर महीने लगेंगे मले
वहीं इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब प्रदेश में हर महीने स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे. अक्टूबर में भोपाल और नवंबर में बैतूल में इसकी शुरुआत होगी. उन्होंने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की सोच का हवाला देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य देश की आर्थिक ताकत को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ना था. उन्होंने यह भी जोर दिया कि देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार हमारी मिट्टी और हमारे उत्पाद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री की लोगों से अपील
सीएम ने लोगों से अपील की है, कि त्योहारों में खासकर दशहरे और दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें. उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार, फूल बेचने वाले और स्थानीय कारोबारी समाज की धड़कन हैं और उनके बिना त्योहार की रौनक अधूरी रहती है. मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाएं. (रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp cm newsmp news

Trending news

CG News
अगले महीने से बिजली बिल होगा कम! मिलेगी बड़ी छूट, जानें हर महीने होगी कितनी बचत
mp cm news
अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से अपील
chhatarpur news
हे भगवान! 21वीं सदी में भी बोझ बन रहीं बेटियां, तीन बच्चियों संग दर-दर भटक रही महिला
narsinghpur news
मध्य प्रदेश के इस गांव में अनोखा चमत्कार! घर की दीवारों से निकलने लगी जलधार
mp news
एमपी में सिर्फ 1 रुपए में सरकार देगी जमीन! मोहन यादव कैबिनेट से मिली मंजूरी
Mp Tourism News
एमपी के इस जिले का बदल जाएगा नक्शा, कुछ दिनों बाद इतने तरह की मिलेंगी सुविधाएं
mp news
इन जगहों पर घूमने से पहले जान लें नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा 5000 तक का जुर्माना
mp crime
मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी
mp news
प्यार, धोखा और थप्पड़! 126 KM दूर से बदला लेना आया पूर्व प्रेमी, तोड़ा डॉक्टर का हाथ
Chhattisgarh Crime News
बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के साथ की दरिंदगी, वारदात के बाद भागे
;