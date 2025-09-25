अब एमपी में हर महीने लगेंगे स्वदेशी मेले! दशहरा-दीपावली पर सीएम की जनता से खास अपील

CM Dr Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया. यह महा-अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और पूरे प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मकसद सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि लोगों को अपनी जीवनशैली में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के अंदर 313 विकासखंडों में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक स्वदेशी उत्पादों के फायदे और उनका इस्तेमाल बढ़ाने का संदेश पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि जागरुकता के ये अभियान स्थानीय व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के समर्थन के साथ ही सफल होंगे, ताकि समाज के हर हिस्से तक स्वदेशी का संदेश पहुंचे.

प्रदेश में हर महीने लगेंगे मले

वहीं इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब प्रदेश में हर महीने स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे. अक्टूबर में भोपाल और नवंबर में बैतूल में इसकी शुरुआत होगी. उन्होंने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की सोच का हवाला देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य देश की आर्थिक ताकत को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ना था. उन्होंने यह भी जोर दिया कि देश की शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार हमारी मिट्टी और हमारे उत्पाद हैं.

मुख्यमंत्री की लोगों से अपील

सीएम ने लोगों से अपील की है, कि त्योहारों में खासकर दशहरे और दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें. उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार, फूल बेचने वाले और स्थानीय कारोबारी समाज की धड़कन हैं और उनके बिना त्योहार की रौनक अधूरी रहती है. मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाएं. (रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

